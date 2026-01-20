Tarjetón de las consultas interpartidistas destapa críticas por el tipo de formato

La propuesta del tarjetón único único para la consulta interpartidista generó opiniones divididas entre autoridades electorales: unos alertan sobre posible confusión y otros destacan blindaje contra fraude electoral.

El registrador nacional, Hernán Penagos, presentó el boceto del tarjetón que se utilizará para las consultas interpartidistas presidenciales del próximo 8 de marzo, una propuesta que ha generado reacciones encontradas entre las autoridades electorales y organismos de observación en Colombia.

La principal novedad radica en que, por primera vez, los colombianos recibirán un solo tarjetón que incluirá todas las coaliciones presidenciales que se concreten para esa fecha.

El 8 de marzo los colombianos recibirán un solo tarjetón con las consultas a la Presidencia que se concreten (...) invitaremos, como hicimos con Senado y Cámara, a sortear la ubicación de las consultas dentro de la tarjeta electoral y la ubicación de los candidatos dentro de cada organización o coalición".

El lío que generó el tarjetón único de las consultas interpartidistas

La propuesta ha generado opiniones divididas entre los diferentes actores del proceso electoral.

Desde el Consejo Nacional Electoral expresaron preocupación por la posibilidad de que el formato induzca a error entre los votantes:

Cristian Quiroz, presidente del CNE "La preocupación mía es el tiempo de capacitación que tenemos para poder llegar a leer todo el pueblo colombiano, que sepa que van a poder participar, pero la pedagogía de cómo se va a marcar es fundamental.

Por su parte, la Misión de Observación Electoral (MOE) considera que esta medida representará una protección adicional para garantizar la transparencia del proceso. Según este organismo,

el tarjetón único "va a evitar prácticas que hemos visto en anteriores consultas en las que o se esconden tarjetas electorales y acaban tarjetas electorales.

Está a punto de vencer el plazo de inscripción de coaliciones ante el CNE

Mientras algunos sectores consideran que el tarjetón unificado permitirá garantizar la participación ciudadana, otros alertan sobre la complejidad que podría representar para los votantes menos familiarizados con el sistema electoral.

El calendario electoral establece que el 27 de enero vence el plazo para que los partidos y movimientos políticos soliciten formalmente la realización de sus consultas ante el Consejo Nacional Electoral, lo que definirá cuántas organizaciones aparecerán finalmente en el tarjetón del 8 de marzo.