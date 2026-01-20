CANAL RCN
Colombia Video

Tarjetón de las consultas interpartidistas destapa críticas por el tipo de formato

La Registraduría propone tarjetón único para consultas presidenciales del 8 de marzo en Colombia.

Noticias RCN

enero 20 de 2026
09:43 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La propuesta del tarjetón único único para la consulta interpartidista generó opiniones divididas entre autoridades electorales: unos alertan sobre posible confusión y otros destacan blindaje contra fraude electoral.

Revelan cómo sería el tarjetón para las consultas interpartidistas del 8 de marzo
RELACIONADO

Revelan cómo sería el tarjetón para las consultas interpartidistas del 8 de marzo

El registrador nacional, Hernán Penagos, presentó el boceto del tarjetón que se utilizará para las consultas interpartidistas presidenciales del próximo 8 de marzo, una propuesta que ha generado reacciones encontradas entre las autoridades electorales y organismos de observación en Colombia.

La principal novedad radica en que, por primera vez, los colombianos recibirán un solo tarjetón que incluirá todas las coaliciones presidenciales que se concreten para esa fecha.

El 8 de marzo los colombianos recibirán un solo tarjetón con las consultas a la Presidencia que se concreten (...) invitaremos, como hicimos con Senado y Cámara, a sortear la ubicación de las consultas dentro de la tarjeta electoral y la ubicación de los candidatos dentro de cada organización o coalición".

Experto pronostica qué vendrá para las elecciones 2026: “Más inciertas de las últimas décadas”
RELACIONADO

Experto pronostica qué vendrá para las elecciones 2026: “Más inciertas de las últimas décadas”

El lío que generó el tarjetón único de las consultas interpartidistas

La propuesta ha generado opiniones divididas entre los diferentes actores del proceso electoral.

Desde el Consejo Nacional Electoral expresaron preocupación por la posibilidad de que el formato induzca a error entre los votantes:
Cristian Quiroz, presidente del CNE "La preocupación mía es el tiempo de capacitación que tenemos para poder llegar a leer todo el pueblo colombiano, que sepa que van a poder participar, pero la pedagogía de cómo se va a marcar es fundamental.

Por su parte, la Misión de Observación Electoral (MOE) considera que esta medida representará una protección adicional para garantizar la transparencia del proceso. Según este organismo,

el tarjetón único "va a evitar prácticas que hemos visto en anteriores consultas en las que o se esconden tarjetas electorales y acaban tarjetas electorales.

Paloma Valencia toma la delantera en La Gran Consulta por Colombia
RELACIONADO

Paloma Valencia toma la delantera en La Gran Consulta por Colombia

Está a punto de vencer el plazo de inscripción de coaliciones ante el CNE

Mientras algunos sectores consideran que el tarjetón unificado permitirá garantizar la participación ciudadana, otros alertan sobre la complejidad que podría representar para los votantes menos familiarizados con el sistema electoral.

El calendario electoral establece que el 27 de enero vence el plazo para que los partidos y movimientos políticos soliciten formalmente la realización de sus consultas ante el Consejo Nacional Electoral, lo que definirá cuántas organizaciones aparecerán finalmente en el tarjetón del 8 de marzo.

Claudia López estaría articulando la consulta del centro para las elecciones del 2026
RELACIONADO

Claudia López estaría articulando la consulta del centro para las elecciones del 2026

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Bogotá

Revelan en exclusiva el acta secreta que decidirá el futuro de Zulma Guzmán

Ciberseguridad

Alertan modalidad de estafa con la que se roban millones: cuidado con lo que le llega al celular

Bogotá

Este es el recorrido que habría hecho el profesor Neill Felipe Cubides el día de la desaparición

Otras Noticias

México

México entrega 37 criminales a Estados Unidos: estos son algunos de los más peligrosos

Las entregas hacen parte de la política conjunta en contra de las bandas criminales del narcotráfico.

Soacha

Se fijó la tarifa del transporte público Soacha–Bogotá en 2026: conozca el alcance de la medida

La Agencia Regional de Movilidad fija una tarifa unificada para el corredor Soacha–Bogotá y viceversa, pero su aplicación depende del tipo de operación del servicio.

Mercado de Fichajes

Sebastián Villa y los motivos que frenaron su posible llegada al América de Cali

EPS

El calvario que viven los pacientes por las millonarias deudas de las EPS: radiografía de vidas en riesgo

Artistas

Reconocida presentadora reveló en vivo que le detectaron cáncer: este es su estado de salud