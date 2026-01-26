Así puede consultar si fue seleccionado como jurado de votación para las elecciones del 8 de marzo

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que, a partir de este martes 27 de enero, se podrán consultar en su página web los ciudadanos designados como jurados para las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas previstas para el próximo 8 de marzo.

Para estas elecciones legislativas, son cerca de 850.000 jurados de votación que fueron elegidos como parte de la estrategia de la Registraduría para consolidar un voto de confianza y transparencia electoral.

Los jurados de votación son responsables del funcionamiento de cada mesa, y su labor comienza antes de la apertura de las urnas y se extiende hasta el cierre del escrutinio.

¿Cómo consultar si es jurado de votación?

La Registraduría habilitó una herramienta en línea para que los ciudadanos puedan verificar si fueron designados como jurados de votación.

El proceso es sencillo: basta con ingresar al portal oficial de la entidad y dirigirse a la sección denominada “Consulta de jurados de votación”. Allí, el usuario debe digitar su número de cédula y hacer clic en la opción de verificación para conocer el resultado.

Una vez completado el procedimiento, la plataforma informa si la persona fue seleccionada como jurado. En caso afirmativo, se asigna un puesto y un lugar de votación específico, además de detallar el tipo de elección y el horario en el que deberá cumplir con su función.

Si el ciudadano no aparece en la lista, significa que no fue escogido en esta ocasión, lo que le permite confirmar con certeza su situación frente al proceso electoral.

¿Qué pasa si no cumple el deber como jurado de votación?

Los ciudadanos designados como jurados de votación que no se presenten sin una excusa válida enfrentarán sanciones económicas y administrativas.

En el caso de los servidores públicos, la falta puede derivar en procesos disciplinarios que incluso podrían culminar con la destitución de su cargo.

Para quienes no son funcionarios, la sanción contempla una multa de hasta 10 salarios mínimos legales vigentes, lo que, con el salario mínimo fijado para 2026 en $1.750.905, representa una penalidad que podría alcanzar los $17.509.050.