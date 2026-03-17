Video de los últimos movimientos de David Acosta al salir del casino donde desapareció en la Zona T de Bogotá

La desaparición del ingeniero de petróleo David Felipe Acosta Botina continúa sin resolverse, tras 17 días de búsqueda.

El joven de 27 años fue visto por última vez en la madrugada del 1 de marzo en la Zona Rosa de Bogotá, a una cuadra del parque León de Greiff.

Las cámaras de seguridad de un establecimiento comercial del sector captaron las últimas imágenes de Acosta Botina cerca de las 3:50 de la madrugada.

Los últimos movimientos de David Acosta segundos antes de desaparecer

En las grabaciones se observa al joven ingresando a un ascensor de un casino, vistiendo una camiseta negra y portando un reloj, las mismas prendas con las que es buscado actualmente.

Los registros muestran que Acosta descendió al primer piso del establecimiento y salió por la puerta principal. Posteriormente, caminó por las escaleras hacia el fondo de la cuadra, momento en el cual se pierde su rastro.

Según las imágenes analizadas por las autoridades, el joven no presentaba signos de desorientación ni confusión, caminaba de manera recta y se encontraba solo.

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Buscan otros registros de cámaras de seguridad de David Acosta en la Zona T

El sector donde desapareció es una zona comercial altamente concurrida, con numerosos bares, almacenes y tiendas de ropa. Esta característica ha llevado a la familia de Acosta a solicitar insistentemente a las autoridades que requieran más videos de seguridad de los establecimientos cercanos.

La familia del ingeniero pide ayuda para obtener el registro de cámaras de seguridad en la zona por la presencia de establecimientos comerciales de alto impacto, lo que podría facilitar el seguimiento de su recorrido más allá del último punto donde fue registrado.

Las autoridades continúan con las investigaciones del caso, mientras el Gaula de Bogotá buscar recabar cualquier información que pueda ayudar a esclarecer el paradero de David Felipe Acosta Botina.