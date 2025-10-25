CANAL RCN
Regresan a Bogotá los Mercados Campesinos con productos traídos desde la Amazonía: ¿dónde y cuándo?

Este fin de semana se podrá disfrutar de los tradicionales Mercados Campesinos en distintos puntos de la ciudad.

Descuentos en la canasta familiar
Foto: Freepik.

octubre 25 de 2025
10:33 a. m.
Los Mercados Campesinos son una estrategia impulsada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) para fortalecer la economía rural y promover la agricultura sostenible.

Esta iniciativa beneficia a más de 2.000 familias campesinas de Bogotá y Cundinamarca, quienes ofrecen productos cultivados bajo prácticas limpias y responsables con el ambiente.

Regresan a Bogotá los Mercados Campesinos con productos traídos desde la Amazonía

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, extendió la invitación a los ciudadanos para participar en una nueva edición del Mercado Campesino Bogotá.

¿Tienen plan para este domingo? Quiero invitarlos a un evento muy especial: el Mercado Campesino Bogotá. Lo vamos a hacer con un mensaje muy poderoso: quien lo siembra es quien lo vende.

El mandatario también anunció que en esta ocasión el evento contará con la participación especial de la Alcaldía de San José del Guaviare, quienes traerán frutas exóticas, artesanías y productos naturales directamente traídos desde la selva amazónica.

¿Dónde y cuándo estarán los Mercados Campesinos en Bogotá?

El sábado 25 y domingo 26 de octubre, los ciudadanos podrán visitar los mercados en los siguientes puntos y horarios:

Sábado 25 de octubre (7:00 a. m. – 4:00 p. m.)

  • Parque Fundacional de Fontibón (calle 18 con carrera 99).
  • Plaza de los Artesanos (carrera 60 #63A-52).
  • Parque Vecinal El Nogal (calle 80 con carrera 11).
  • Parque de Alcalá (calle 139 con carrera 19).

Domingo 26 de octubre (7:00 a. m. – 4:00 p. m.)

  • Parque de Salitre, tercer sector (calle 24 con carrera 54).
  • Parque Urbanización Cedritos (calle 145 con carrera 10).

Durante la jornada, los visitantes podrán adquirir productos orgánicos, lácteos, frutas, plantas ornamentales, tejidos y artesanías, ideales para regalar o disfrutar en casa.

