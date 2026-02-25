CNE amplía plazo para postulación de testigos y observadores electorales en el exterior

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia anunció la extensión del plazo para la nominación de testigos electorales en el exterior, observadores y auditores del sistema, en el marco de las elecciones legislativas de 2026.

La plataforma tecnológica de la entidad permanecerá habilitada hasta el 27 de febrero a las 11:59 de la noche, hora colombiana, para que partidos políticos y organizaciones de observación puedan completar el proceso.

Según el balance oficial, se han recibido 3.752 nominaciones de testigos en el exterior, quienes estarán presentes en 67 países, 3.332 mesas de votación y 254 puestos. En cuanto a auditores y observadores, el reporte indica que ya suman 7.268 nominaciones, de las cuales 6.503 corresponden a auditores del sistema.

Transparencia en el proceso electoral

El magistrado del CNE, Cristian Quiroz, destacó que la presencia de estos actores es clave para garantizar la legitimidad del proceso: “Los testigos acreditados cumplen un papel fundamental en la vigilancia y transparencia de las elecciones”, afirmó.

El organismo electoral subrayó que la ampliación busca asegurar que todas las organizaciones políticas y de observación tengan la oportunidad de participar plenamente en la vigilancia del proceso.

Plazo adicional para testigos en Colombia

En el caso de los testigos dentro del territorio nacional, el plazo se extenderá hasta el domingo 1 de marzo a las 11:59 de la noche. El CNE reiteró que la plataforma seguirá disponible para que las agrupaciones políticas continúen con las nominaciones.

El anuncio se enmarca en la campaña institucional “Elecciones 2026: Legitimidad y Transparencia”, con la que el organismo busca reforzar la confianza ciudadana en el proceso democrático.