CANAL RCN
Colombia

CNE amplía plazo para postulación de testigos y observadores electorales en el exterior

Según el balance oficial, se han recibido 3.752 nominaciones de testigos en el exterior, quienes estarán presentes en 67 países.

Foto referencia: CNE

Noticias RCN

febrero 25 de 2026
04:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia anunció la extensión del plazo para la nominación de testigos electorales en el exterior, observadores y auditores del sistema, en el marco de las elecciones legislativas de 2026.

¿Qué es el código fuente en el sistema electoral que se usará en los comicios del 8 de marzo?
RELACIONADO

¿Qué es el código fuente en el sistema electoral que se usará en los comicios del 8 de marzo?

La plataforma tecnológica de la entidad permanecerá habilitada hasta el 27 de febrero a las 11:59 de la noche, hora colombiana, para que partidos políticos y organizaciones de observación puedan completar el proceso.

Según el balance oficial, se han recibido 3.752 nominaciones de testigos en el exterior, quienes estarán presentes en 67 países, 3.332 mesas de votación y 254 puestos. En cuanto a auditores y observadores, el reporte indica que ya suman 7.268 nominaciones, de las cuales 6.503 corresponden a auditores del sistema.

¿Decretos por emergencia o estrategia electoral? Candidatos al Congreso cuestionan impuestos, tierras y contratación directa
RELACIONADO

¿Decretos por emergencia o estrategia electoral? Candidatos al Congreso cuestionan impuestos, tierras y contratación directa

Transparencia en el proceso electoral

El magistrado del CNE, Cristian Quiroz, destacó que la presencia de estos actores es clave para garantizar la legitimidad del proceso: “Los testigos acreditados cumplen un papel fundamental en la vigilancia y transparencia de las elecciones”, afirmó.

El organismo electoral subrayó que la ampliación busca asegurar que todas las organizaciones políticas y de observación tengan la oportunidad de participar plenamente en la vigilancia del proceso.

Los candidatos que han querido acercarse a ‘Pechy Players’: ¿Cuál fue su respuesta?
RELACIONADO

Los candidatos que han querido acercarse a ‘Pechy Players’: ¿Cuál fue su respuesta?

Plazo adicional para testigos en Colombia

En el caso de los testigos dentro del territorio nacional, el plazo se extenderá hasta el domingo 1 de marzo a las 11:59 de la noche. El CNE reiteró que la plataforma seguirá disponible para que las agrupaciones políticas continúen con las nominaciones.

El anuncio se enmarca en la campaña institucional “Elecciones 2026: Legitimidad y Transparencia”, con la que el organismo busca reforzar la confianza ciudadana en el proceso democrático.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Sin escondite: autoridades sellan huecos debajo del puente de la NQS con calle 19 usados para delinquir

Antártida

El ARC Simón Bolívar fondea frente a Punta Arenas y prepara su llegada al muelle Prat

Elecciones en Colombia

¿Qué es el código fuente en el sistema electoral que se usará en los comicios del 8 de marzo?

Otras Noticias

Lionel Messi

Messi se sinceró sobre un gran arrepentimiento de su vida: entrevista inédita

Messi abrió su corazón y sorprendió con una confesión inesperada. ¿Qué dijo el astro argentino?

Turismo

Hotelería con impacto social: empresa bogotana emplea madres cabeza de hogar

Hotel en Bogotá impulsa empleo para madres cabeza de hogar y población vulnerable, con un modelo de hospitalidad basado en inclusión, sostenibilidad y experiencia del viajero.

Cuba

Cuba confirma la muerte de cuatro tripulantes de embarcación civil estadounidense

Artistas

¿Otra oportunidad? Bad Bunny es sorprendido en una playa en Sidney con su expareja

Bogotá

Hospital de Usme se puso en marcha parcialmente, pero problemas persisten: Contraloría alertó