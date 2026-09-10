Representante de la ONU en Colombia rechaza ataques contra defensores de derechos humanos

Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicó un comunicado en el que rechazó los señalamientos y discursos de odio contra personas defensoras de derechos humanos, organizaciones sociales y comunidades indígenas, negras y campesinas.

Advertencia de representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

El funcionario advirtió que estas conductas ponen en riesgo la seguridad de quienes trabajan por la defensa de los derechos fundamentales en el país.

El pronunciamiento se produjo después de una serie de visitas y reuniones con víctimas del conflicto armado, líderes sociales, autoridades y organizaciones comunitarias en Bolívar, Cauca y Valle del Cauca. Durante estos encuentros, Campbell recibió denuncias sobre discriminación, estigmatización y vulneraciones de derechos que afectan a distintas poblaciones.

El representante de Naciones Unidas insistió en que garantizar los derechos humanos de manera permanente es fundamental para evitar que se repitan hechos de violencia y para avanzar en la construcción de paz en Colombia.

Según explicó, durante sus recorridos por más de 19 departamentos ha escuchado testimonios de personas y comunidades que aseguran no contar con garantías suficientes para ejercer su labor de defensa de derechos humanos ni acceder a servicios esenciales como salud, educación, agua potable, saneamiento básico y trabajo.

ONU alerta por asesinatos y estigmatización de líderes sociales

Uno de los principales motivos de preocupación expuestos por Campbell es el impacto que tienen los señalamientos públicos y los discursos de odio sobre la integridad de quienes defienden los derechos humanos.

El funcionario aseguró que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha recibido denuncias de estigmatización contra personas, organizaciones de la sociedad civil y autoridades tradicionales de pueblos indígenas y comunidades negras.

Campbell recordó que Colombia continúa siendo un país de alto riesgo para quienes ejercen esta labor. Como respaldo a esta advertencia, señaló que, según la verificación realizada en terreno por la organización, durante el año pasado fueron asesinadas 99 personas defensoras de derechos humanos.

Ante este panorama, pidió poner fin a los insultos, las difamaciones y los mensajes que puedan incrementar los riesgos para estas personas y sus comunidades, incluidos los contenidos difundidos a través de las redes sociales.

El representante sostuvo que la seguridad y la construcción de paz deben fundamentarse en el respeto de los derechos humanos y no en prácticas que expongan a quienes trabajan por su defensa.

Preocupa el reclutamiento de menores en comunidades indígenas

Durante las reuniones realizadas en Santander de Quilichao, Cauca, organizaciones indígenas presentaron informes sobre la situación humanitaria en sus territorios, con especial énfasis en el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados no estatales.

“Un factor común en todas mis visitas es que las personas, incluidas niñas y niños, y jóvenes no tienen oportunidades y sufren revictimización; El reclutamiento, por parte de grupos armados no estatales, de niñas y niños menores de 18 años es un ejemplo de esta situación. En el caso de las personas jóvenes, algunas de ellas, están siendo reclutadas para otros conflictos en el mundo, en ocasiones como mercenarios, a través de engaños y promesas falsas. Para las mujeres y las niñas una forma de revictimización se refleja no solo en no ver posibilidades de vida, ni en el presente ni en el futuro, como ellas me lo han explicado, sino en el reclutamiento, embarazos a muy temprana edad y violencia basada en género, entre otros”, dijo Campbell.

Entre los documentos expuestos estuvieron los del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la organización Cxhab Wala Kiwe-Acin, que alertaron sobre las afectaciones a las comunidades del pueblo Nasa. Según la información presentada, se han reportado casos de reclutamiento de menores desde los 11 años.

Las autoridades indígenas también señalaron que estos hechos, sumados a los asesinatos de defensores de derechos humanos, sabedores ancestrales, autoridades y guardias indígenas, representan una grave amenaza para la continuidad del pueblo Nasa. De acuerdo con la información entregada por estas organizaciones, la Fiscalía investiga hechos relacionados con una posible situación de genocidio.

Campbell también advirtió sobre el reclutamiento de jóvenes colombianos para participar en conflictos armados en otros países. Según indicó, algunas personas estarían siendo captadas mediante engaños y falsas promesas, incluso con el propósito de ser utilizadas como mercenarias.