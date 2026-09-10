Secretario de Seguridad Nacional arremete contra alcalde de Nueva York por pedir eliminar el ICE

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, respondió este viernes a las críticas del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de que agentes de esa entidad hirieran de bala a un ciudadano dominicano durante un operativo realizado en el distrito del Bronx.

La controversia se desató después de que el alcalde demócrata exigiera la salida del ICE de la ciudad e incluso pidiera la abolición de la agencia tras el incidente ocurrido el jueves, en el que resultó herido Óscar Bergal, de 28 años.

Gobierno de Trump defiende actuación de los agentes

Durante una rueda de prensa, Mullin aseguró que las declaraciones de Mamdani son “peligrosas” y fomentan la hostilidad contra los agentes migratorios.

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“Si acaba con el ICE, ¿quién va a sacar a los delincuentes de las calles de su propia ciudad?”, cuestionó el funcionario, quien defendió el procedimiento adelantado por los agentes federales.

Además, afirmó que Bergal había ingresado legalmente a Estados Unidos hace algunos años, pero sostuvo que acumulaba antecedentes penales y que intentó evadir su captura durante el operativo.

El dominicano sufrió una herida superficial en el cuello y fue trasladado a un centro médico. Un niño de cinco años que se encontraba en el vehículo resultó ileso. Según Mullin, los agentes desconocían la presencia del menor cuando abrieron fuego.

ICE asegura que el hombre utilizó su vehículo contra los agentes

Por su parte, Marcos Charles, alto funcionario del ICE, aseguró que Bergal se negó a obedecer las órdenes de los agentes para salir del automóvil.

De acuerdo con la versión oficial, el hombre aceleró el vehículo, impactó dos automóviles oficiales del ICE y posteriormente continuó avanzando en dirección a otros agentes.

“Nuestros agentes, creyendo que sus vidas, las de sus compañeros y las de la población en general estaban en peligro, dispararon sus armas”, explicó Charles al justificar el uso de la fuerza.

Mientras tanto, el alcalde Mamdani condenó el tiroteo y anunció que solicitará al presidente Donald Trump que suspenda las redadas migratorias en Nueva York. “Los queremos fuera ahora”, escribió en la red social X antes de reiterar su llamado a abolir el ICE.

La tensión también se trasladó a las calles. Cientos de manifestantes se concentraron el jueves en el lugar de los hechos para rechazar las políticas migratorias impulsadas por la administración Trump y expresar su oposición a las redadas ejecutadas por las autoridades federales.