Millonarios vs. Once Caldas sufriría otro cambio: ¿cuándo se jugaría?

El partido entre Millonarios y Once Caldas, correspondiente a la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026, tendría un nuevo ajuste en el calendario. El compromiso estaba previsto para el martes 13 de octubre, pero ahora se contempla disputarlo un día después.

El calendario de Millonarios volvería a sufrir modificaciones. El encuentro frente a Once Caldas, que ya había sido aplazado, tendría una nueva fecha de programación.

El partido corresponde a la jornada 13 de la Liga BetPlay II-2026 estaba programado para el martes 13 de octubre. Sin embargo, la posibilidad de un nuevo cambio tomó fuerza y el miércoles 14 de octubre aparece como la fecha contemplada para el enfrentamiento.

Por ahora, la modificación está pendiente de confirmación oficial. La programación definitiva deberá ser comunicada por la Dimayor.

¿Por qué cambiaría la fecha de Millonarios vs. Once Caldas?

El encuentro ya había sufrido una primera modificación debido a la disponibilidad del estadio El Campín.

Inicialmente, el compromiso fue aplazado por los trabajos de mantenimiento de la grama del estadio, que se vio afectada por las actividades realizadas en el escenario durante los últimos días tras concierto de BTS.

No obstante, el nuevo ajuste estaría relacionado con la organización de los cuartos de final de la Copa BetPlay, instancia en la que Once Caldas espera conocer a su rival.

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La intención sería coordinar los encuentros pendientes de las competiciones nacionales para evitar cruces en el calendario. Sin embargo, hasta que exista un anuncio oficial, el cambio debe entenderse como una posibilidad y no como una modificación definitiva.

¿Cuándo jugarían Millonarios y Once Caldas?

La fecha que se contempla para el compromiso es el miércoles 14 de octubre de 2026, un día después de la programación que se había anunciado previamente.

El partido se disputaría en el estadio El Campín y el horario definitivo también deberá quedar establecido en la comunicación oficial de la Dimayor.

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Para el equipo dirigido por Alberto Gamero, el encuentro representa una oportunidad clave de sumar en la Liga BetPlay y avanzar en sus objetivos de clasificar a cuadrangulares. Once Caldas, por su parte, buscará afrontar el compromiso en medio de una agenda que también contempla su participación en la Copa BetPlay.

Los aficionados de ambos equipos deberán estar atentos a la confirmación oficial, pues el partido ya ha sufrido cambios y la fecha definitiva dependerá de la programación que establezca el ente rector del fútbol colombiano.