Denunciaron intento de robo y brutal ataque contra 'Lupita', la guacamaya que acompaña a los ciclistas en Quindío

A través de su cuenta en la red social X, la Plataforma por los Animales ALTO denunció un ataque violento contra Lupita, una guacamaya azul conocida por su presencia constante en rutas frecuentadas por ciclistas y por su comportamiento dócil.

El hecho despertó rechazo y un llamado urgente a las autoridades para que se investigue lo ocurrido y se garantice protección a los animales silvestres.

Intentaron robarse a la guacamaya que acompaña a los ciclistas en Quindío

En Quindío se conoció la agresión contra Lupita, también llamada 'Lupita la famosa'. De acuerdo con la denuncia divulgada por la Plataforma por los Animales ALTO, el ave fue atacada de manera violenta durante un presunto intento de robo, lo que le ocasionó lesiones de consideración.

Según el reporte, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta intentaron llevarse al animal. En medio del forcejeo, Lupita fue atacada de forma violenta, sufriendo la pérdida de las dos plumas principales de su cola y otras heridas que comprometieron seriamente su condición física.

La plataforma describió el hecho como un acto despiadado y exigió la intervención de la Fiscalía para que se esclarezcan los responsables.

¿Quién es 'Lupita', la guacamaya y cómo se encuentra?

Personas cercanas a su cuidado y seguimiento advirtieron que Lupita es un animal altamente sensible y que el nivel de estrés al que fue sometida podría resultar tan peligroso como las lesiones físicas.

Lupita es un ave silvestre que vive en libertad y no se encuentra en cautiverio. Su comportamiento dócil la convirtió con el tiempo en una figura reconocida y querida en el Quindío, especialmente por los ciclistas que solían verla acompañar sus recorridos.

Precisamente por esta cercanía con la comunidad, el ataque generó una reacción de repudio y solidaridad.

En este momento, Lupita se recupera del maltrato sufrido, mientras crece la preocupación por su evolución debido a la sensibilidad de su especie frente a situaciones de estrés extremo.