Mineros que completan 32 horas bajo tierra en Antioquia han conversado con sus familias en todo momento

La angustia de los 23 mineros atrapados en un socavón de Segovia, Antioquia, y sus familias se ha visto reducida gracias a que han podido mantenerse en contacto, en todo momento.

El incidente ocurrió hace más de 32 horas, cuando un movimiento de tierra, probablemente originado por la falla de una máquina, bloqueó la entrada a la mina de oro, conocida como La Reliquia.

Desde entonces, un equipo de 50 personas se encuentra trabajando en el lugar para rescatar a los mineros, que se encuentran atrapados a 80 metros de profundidad.

Se estima que el 60% del material que bloqueaba la entrada ya fue retirado, pero el equipo de rescate deberá proceder con sumo cuidado, para evitar contratiempos.

Familias no se han apartado del lugar del accidente, a la espera de noticias:

Las familias de los mineros se encuentran a las afueras del socavón, dándoles ánimo, como indicó el personero de Segovia, Hambler Patiño:

“Hay un parte de tranquilidad porque están hidratados, tiene comida y otra cosa que es muy valiosa: comunicación con sus familiares, que los ayuda a mantenerse tranquilos mientras se adelantan las labores de despeje”.

Sin embargo, insisten en que les gustaría mayor claridad sobre las labores que se adelantan, como dijo Luz Elena Gómez, madre de uno de los mineros: “Nos salen con una cosa, con la otra, y necesitamos que hagan algo”.

Trabajos de remoción seguirán realizándose día y noche:

La operación de rescate es liderada por Salvamento minero y cuenta con el apoyo técnico de la Agencia Nacional de Minería y personal de la empresa La Reliquia.

Sin embargo, de acuerdo alcalde de Segovia (ubicado a cuatro horas de Medellín) Edwin Castañeda, “hablar de tiempo sería hablar de supuestos. Los que conocemos de minería sabemos que pueden presentarse muchos imprevistos, pero se está haciendo todo el trabajo para garantizar el rescate oportuno de estas personas”.

Mientras tanto, las labores articuladas con el personal de relevo se mantendrán día y noche:

“Que las instituciones estén presentes es un parte de tranquilidad, de que se están haciendo todos los esfuerzos conjuntos para garantizar que estos 23 mineros regresen sanos y salvos a sus hogares. Se está teniendo contacto permanente con ellos y sus familiares han estado comunicándose también, para cerciorarse de que se encuentren bien de salud”.