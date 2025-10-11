CANAL RCN
Colombia

Rescatan a perros que eran golpeados por su presunto cuidador en La Estrella, Antioquia

Los repudiables hechos quedaron captados por medio de las cámaras de vigilancia de un elevador.

Foto: Freepik y captura pantalla IG @andreanimalidad

Noticias RCN

noviembre 10 de 2025
06:33 p. m.
La sociedad colombiana se encuentra conmocionada tras los más recientes casos de maltrato animal que se han presentado en diferentes ciudades del territorio nacional, pues, gracias a la inmediatez de las redes sociales, la mayoría de los hechos han quedado registrados en videos que se han tomado rápidamente el internet.

Perros son rescatados en La Estrella, Antioquia

En los días más recientes se han viralizado diferentes imágenes en las que, gracias a las cámaras de vigilancia, se observa a un sujeto mientras golpea y arrastra, de manera salvaje, a tres perros. Dos de estos eran de raza pastor alemán, quienes fueron los principalmente golpeados.

Tras el rechazo por parte de la comunidad, las autoridades se dirigieron al lugar en el que se habrían presentado los hechos para evaluar el entorno y estado de salud de estas mascotas. Sin embargo, tras registrar las pésimas condiciones en las que se encontraban, las autoridades llevaron a cabo la aprehensión de los tres perros.

En las imágenes del procedimiento, compartidas en las redes sociales oficiales de la senadora Andrea Padilla, se observa algunas zonas de la vivienda con presencia de heces fecales en el suelo, exceso de pelo animal, residuos apilados por diferentes espacios, entre otras condiciones deplorables.

Actualmente los animales se encuentran bajo el cuidado de la Alcaldía de La Estrella, mientras avanza el proceso policivo en contra del sujeto por el presunto delito de maltrato animal.

Consternación por caso de maltrato en Antioquia

Por otro lado, el país se ha paralizado tras uno de los más recientes y aberrantes casos de maltrato animal en el que, gracias a un video, se observa a un sujeto, identificado como Fernando Alonso Oviedo Sánchez, mientras propina una brutal golpiza a un perro.

Ante el revuelo y escarnio público al que fue sometido el hombre, quien se habría entregado el pasado viernes 7 de noviembre, las autoridades dejaron libre a Sánchez a raíz de que se presentó en un territorio distinto a donde ocurrieron los hechos.

Así mismo, se supo que no hay una orden de captura emitida en su contra. No obstante, el proceso judicial sigue abierto y se mantiene la recompensa de 50 millones de pesos para dar con su captura.

