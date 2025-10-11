En VIDEO I Perrita es rescatada de un caño en Bogotá gracias a una cadena humana

Un nuevo rescate animal se ha tomado las redes sociales, en las horas más recientes, ya que cientos de internautas han replicado el video que deja en evidencia el titánico rescate de una canina, quien, por error, cayó dentro de un caño en el sur de la capital.

Perrita es rescatada en un caño de Bogotá

En las horas más recientes se popularizó un video en el que un ciudadano registró el momento exacto del rescate que la ciudadanía estaba realizando, en el barrio El Tintal, en Bogotá, de una perrita, quien se encontraba en medio de las aguas verdes del canal.

Ante la profundidad del cuerpo de agua y la dificultad que resultaba salir de ahí para la canina, quien, por medio de ladridos, llamó la atención, la ciudadanía se unió para realizar una cadena humana que permitiera el rescate del animal.

Más de siete personas se unieron al tomarse de las manos mientras que el último hombre, quien se encontraba a punto de tocar el agua residual con sus pies, tomó a la mascota por la correa y la jaló fuertemente para subirla, de manera veloz, al pasto. Seguido de esto, el animal, quien aparentemente tendría dueño, se dirigió hacia la zona verde del parque aledaño para continuar jugando con los demás animales.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que cientos de internautas elogiaron la valentía de aquellos ciudadanos, quienes, sin importar los riesgos de caer a las aguas contaminadas, se arriesgaron para salvar a la canina.

Rescatan perros en manos de agresor

Por otro lado, los casos de maltrato animal en el país han consternado a la sociedad, pues cada vez son más personas las que se suman para alzar la voz y luchar en contra de este delito.

En una reciente oportunidad, se viralizaron las imágenes de un aberrante caso en el que un sujeto propinó una contundente golpiza a tres perros, en La Estrella, Antioquia, en medio de un elevador.

Por supuesto, los videos, que circularon rápidamente por redes sociales, conmocionaron a la sociedad por lo que las autoridades lograron hacer la aprehensión de las mascotas tras evidenciar las condiciones deplorables en las que se encontraban.

Actualmente, los caninos se encuentran en custodia de la Alcaldía de ‘La Estrella’, mientras que se inicia el proceso policivo en contra del presunto maltratador.