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Menores desaparecidos en Bogotá: cifras, testimonios y respuestas oficiales

Nicolás Contreras, de 15 años, salió de su colegio en el barrio Bosa Palestina el pasado 15 de mayo. Desde entonces, su familia no ha vuelto a saber de él.

Noticias RCN

septiembre 20 de 2026
08:34 p. m.
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Cada reporte de un niño o adolescente desaparecido desata una angustia que no da espera. Familias que salen a buscarlos, alertas que se activan y una pregunta que hoy queremos poner sobre la mesa: ¿qué está pasando en Bogotá con los menores que desaparecen?

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El caso de Nicolás y las cifras del distrito

Nicolás Contreras, de 15 años, salió de su colegio en el barrio Bosa Palestina el pasado 15 de mayo. Desde entonces, su familia no ha vuelto a saber de él. Han pasado cuatro meses y cinco días. “Hemos sido la familia buscadora. Nosotros mismos tenemos que salir a las calles a buscar respuestas, las cuales no hemos tenido”, relató uno de sus allegados.

El caso de Nicolás es uno de los que se suman a las cifras oficiales. Según el distrito, en lo corrido del año se han reportado 294 menores desaparecidos. De ellos, 162 han sido encontrados, pero aún 19 permanecen sin noticias.

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Para las organizaciones que acompañan a las familias, las causas son diversas: desde la influencia de las redes sociales y retos virales, hasta la instrumentalización de adolescentes por parte de bandas criminales, pasando por situaciones de rebeldía, maltrato o falta de comunicación en los hogares.

¿Fenómeno creciente o más visible?

Desde la administración distrital se asegura que en más del 75% de los casos los menores desaparecen por voluntad propia y que, cuando regresan a casa, el seguimiento no siempre continúa. “Cuando vuelven a encontrar a los menores o los menores regresan, las familias se niegan a darnos información”, explican voceros oficiales.

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Mientras se discute si se trata de un aumento real o de un fenómeno más visible, las distintas voces, entre ellas las de Fabián Puentes, concejal de Bogotá, coinciden en un punto: las primeras horas son clave para encontrar a un menor. Por eso se insiste en acelerar la activación de la alerta rosa, rompiendo barreras administrativas y presupuestales para que la búsqueda sea inmediata.

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Sin embargo, para las familias que siguen esperando noticias, el tiempo se convierte en un enemigo. “Esto me tiene el alma partida. No poder saber nada de mi hijo y seguir la vida como si fuera normal”, expresó la madre de Nicolás.

Más allá de las cifras, cada reporte tiene una historia detrás que merece ser investigada.

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