Rescataron a un caballo en Soledad con laceraciones y heridas abiertas: capturaron a su dueño

En el municipio de Soledad, Atlántico, la Policía logró el rescate de un caballo que se encontraba en graves condiciones físicas.

El animal tenía laceraciones y heridas abiertas, al parecer, realizadas por su cuidador, quien fue capturado.

El rescate se produjo en el barrio Pumarejo de Soledad, donde una patrulla de la Policía Metropolitana interceptó a un hombre que se movilizaba en un vehículo de tracción animal.

Durante la verificación, los uniformados notaron que el caballo presentaba múltiples heridas y laceraciones en distintas partes del cuerpo, señales evidentes de maltrato y abandono.

Ante la situación, los policías procedieron de inmediato al rescate del animal y a la captura del responsable, quien fue sorprendido cuando trasladaba al caballo en evidente estado de deterioro.

Activistas solicitaron aplicación de la Ley por maltrato animal

En diálogo con Noticias RCN, colectivos animalistas del Atlántico insistieron en la necesidad de hacer cumplir la Ley 2138 y la recientemente sancionada Ley Ángel, que buscan garantizar el bienestar y la protección de los animales reconocidos como seres sintientes por la Corte Constitucional.

Conny del Carmen Arrieta, líder activista en el Atlántico, expresó su preocupación por el incumplimiento de estas: