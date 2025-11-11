Las pruebas que confirman que el perro llevado por su agresor sí es el del video del brutal maltrato

Tras comparar los fotogramas del video que registró el brutal ataque con imágenes del perro que el agresor entregó a las autoridades días después en Yarumal, veterinarios forenses de la Universidad Uniremington confirmaron que se trata del mismo animal.

El hallazgo ratifica que el canino sobrevivió milagrosamente a la golpiza que lo dejó en estado crítico, y que su recuperación avanza bajo la supervisión médica de especialistas.

Sin embargo, el agresor, identificado como Fernando Alonso Oviedo Sánchez, permanece en libertad y aún no existe una orden de captura en su contra.

Pruebas confirman que el perro llevado por su agresor sí es el del video del brutal maltrato

Las pruebas se realizaron en Medellín, donde el equipo de veterinarios forenses analizó con precisión cada detalle del video que circuló en redes sociales.

En las imágenes originales se observa al sujeto golpeando sin piedad a un perro con un objeto contundente. Posteriormente, el hombre lanza al animal contra el suelo y continúa dándole patadas, incluso cuando ya no se movía.

Para comprobar la identidad del canino, los expertos compararon esas imágenes con fotografías del perro que Oviedo llevó al entregarse voluntariamente a las autoridades en el municipio de Yarumal.

Tras un estudio minucioso, los veterinarios determinaron que las manchas del pelaje, el color y las marcas visibles en el pecho coincidían exactamente.

Perro brutalmente agredido sobrevivió

El decano de la facultad de Medicina Veterinaria de la Uniremington, Julio César Aguirre, destacó la resistencia del perro y la improbabilidad de que hubiera sobrevivido a una agresión tan violenta.

Sobrevive el más fuerte. Las tasas de mortalidad de las camadas de perros criollos son muy bajas.

El perro fue trasladado a un centro veterinario donde recibe tratamientos diarios para sanar las heridas físicas y emocionales que dejó el ataque.

Según las autoridades locales, una vez finalice su recuperación será dado en adopción, para que pueda tener una nueva vida lejos del maltrato.

¿Qué se sabe del hombre que agredió brutalmente a un perro?

Por su parte, el abogado penalista Óscar Santamaría señaló que, aunque el agresor ya fue identificado, el proceso penal apenas está en curso:

Sí pueden llamarlo a imputación después de que este canino sea analizado por los veterinarios y den un dictamen.

Sin embargo, el agresor continúa libre, pues hasta el momento no se ha emitido una orden de captura en su contra.

El proceso judicial sigue en etapa de valoración por parte de la Fiscalía, a la espera de que el dictamen veterinario sea incorporado oficialmente como prueba.