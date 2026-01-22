Resolución que suspende la venta de energía a Ecuador ya está en firme

Ya está en firme la Resolución 40064 del 22 de enero de 2026, con la que el Ministerio de Minas y Energía de Colombia suspende la venta de energía eléctrica a Ecuador, “como medida preventiva para garantizar el abastecimiento interno ante la variabilidad climática y la proyección de disminución de energía”.

Según el documento, “a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución se suspenden todas las Transacciones Internacionales de Electricidad-TIE entre la República de Colombia y Ecuador”.

Y, más adelante, establece que “la aplicación de las medidas señaladas en esta resolución iniciará a partir de la operación real del periodo P19 (18:00 horas) del día 22 de enero de 2026”.

Resolución podrá suspenderse para reactivar la exportación de energía a Ecuador:

Al anunciar la medida, el MinMinas explicó que las exportaciones de energía a Ecuador podrán reactivarse cuando mejoren las condiciones técnicas, energéticas y comerciales. Consideración que incluye en la resolución del jueves:

“El Ministerio de Minas y Energía, MME, conforme al seguimiento y análisis de las variables climáticas, energéticas y eléctricas desarrolladas por la entidad, las agencias climáticas, o el Centro Nacional de Despacho (CND), podrá mediante circular suspender o reactivar la exportación de energía eléctrica de los esquemas de las transacciones internacionales de electricidad TIE y/o de las exportaciones internacionales de electricidad”.

Ecuador respondió que está en capacidad de cubrir la demanda, aun con la decisión de Colombia:

También, en el transcurso del día, el Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador compartió un comunicado de prensa en el que indica que:

“En condiciones normales de operación, el sistema eléctrico ecuatoriano cuenta con capacidad para cubrir de manera autónoma la demanda diaria de energía”; lo que restaría importancia a la decisión del Gobierno colombiano, en medio de la crisis arancelaria entre ambos países.