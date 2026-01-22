Comunidad Andina solicita a Colombia y Ecuador la postergación de medidas arancelarias entre ambos países

Luego de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunciara la imposición de una tasa de seguridad del 30% a las importaciones colombianas y el Gobierno de Gustavo Petro respondiera con aranceles del 30% sobre 20 productos provenientes del Ecuador, el secretario general de la Comunidad Andina (CAN) hizo un llamado a postergar las medidas anunciadas e iniciar un diálogo que priorice la integración latinoamericana:

“Ante el anuncio de la elevación de tasas en el comercio bilateral entre la República de Colombia y la República del Ecuador, y en el marco de su rol establecido en el Acuerdo de Cartagena, el secretario general de la Comunidad Andina, Embajador Gonzalo Gutiérrez Reinel, ha remitido comunicaciones a los presidentes de ambos países, solicitando la postergación de las medidas anunciadas”, se lee en un comunicado publicado el jueves, 22 de enero.

Colombia y Ecuador han adoptado medidas adicionales en medio de la crisis arancelaria:

Junto al anuncio del Ministerio de Comercio sobre la imposición de aranceles a Ecuador, como “una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio”, el Ministerio de Minas y Energía informó que Colombia suspenderá la venta de energía al vecino país como una medida preventiva, orientada a proteger la soberanía y la seguridad energética, la variabilidad climática y la proyección de disminución de energía en el sistema interconectado nacional.

El Gobierno de Ecuador respondió que incluso con la decisión de Colombia, el sistema eléctrico de su país cuenta “con la capacidad suficiente para cubrir de manera autónoma la demanda diaria” y anunció que impondrán nuevas tarifas al transporte de petróleo colombiano por el OCP (Oleoducto de Crudos Pesados).

CAN refuerza su llamado al diálogo entre ambos países para solucionar sus diferencias:

En su comunicado, el secretario general de la CAN se puso “a disposición para coadyuvar a un diálogo estrecho que permita abordar las preocupaciones de ambos países, privilegiando la integración latinoamericana como base para alcanzar el bienestar de los ciudadanos andinos, en un escenario internacional cada vez más complejo y dinámico”.

Colombia explicó que “la adopción del gravamen es proporcional, transitoria y revisable, y tiene como propósito mitigar los efectos económicos derivados de la decisión ecuatoriana, sin que ello implique renunciar al diálogo ni a la búsqueda de una solución negociada”. Mientras, Ecuador se mantiene en que las medidas que entrarán en vigor el 1 de febrero se extenderán “hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume”.