VIDEO | Responsables del atentado en Jamundí celebraron con descaro la explosión

Fueron enviados a la cárcel cuatro presuntos miembros de las disidencias de las Farc que habrían estado detrás de los actos terroristas ocurridos el pasado 10 de junio en Jamundí, Valle del Cauca.

Estas personas fueron identificadas como ‘Vanessa’, ‘Masco’, ‘Ordoñez’ y Camilo Ochoa. Al parecer, recibieron órdenes de ‘Marlon’, máximo cabecilla de la estructura Jaime Martínez, para instalar artefactos explosivos.

¿Cómo se planeó el atentado?

Se cree que los cuatro señalados disidentes se movilizaron hacia Villa Colombia, en donde habrían recibido dos maletas naranjas que contenían los explosivos capaces de ser accionados de forma remota.

Los explosivos fueron instalados en la avenida Sachamate y en la glorieta de la vía Panamericana del barrio El Rodeo. Uno de estos pudo explotar, generando serios daños en la infraestructura; mientras que el otro alcanzó a ser ubicado por las autoridades a tiempo.

Hace pocos días, estas personas fueron capturadas y ahora deberán responder por concierto para delinquir con fines de terrorismo, terrorismo y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Se supo que presuntamente hacían parte de las disidencias por los materiales encontrados en los procedimientos: brazalete y objetos alusivos al grupo armado, una pistola calibre 5.56, una pistola traumática, carné de acceso, una sudadera camuflada y nueve celulares.

La Fiscalía reveló las interceptaciones telefónicas de estas personas. En una conversación, ‘Vanessa’ habló con Ochoa sobre cómo cuadrar el vehículo para el transporte de las maletas.

Las descaradas conversaciones

Ochoa: todos los carros están en ruta, que por eso que para mañana.

Vanessa: para mañana no se puede.

Ochoa: ¿Cuánto están pagando? Para que yo mismo hable a ver qué.

Vanessa: ¿Cuánto va a cobrar?

Ochoa: me toca hablar con un amigo. Nosotros en sí no podemos, porque todos los carros están en ruta y hay uno que sí está en el taller. Entonces podemos cuadrar para mañana.

Voy a preguntarle cuánto cobra y le estoy avisando.

Vanessa: en cinco minutos lo vuelvo a llamar.

Posteriormente, ‘Vanessa’ habló con un hombre desconocido, con quien habló sobre cómo transportar los explosivos hasta Jamundí. Esto como un plan B tras la primera charla.

Vanessa: ¿Cómo va a bajar ese coso? Estoy buscando soluciones. Si usted me da ideas de algo.

Hombre desconocido: pero yo no tengo gente de confianza para eso. Desde ayer le dije al mismo Stiven que a quién voy a llevar. No tengo nadie así y eso con cualquiera no se puede bajar.

Un día después (cuando ocurrió el ataque), Ochoa habló con ‘Vanessa’ para decirle que el pueblo estaba revolucionado luego de que ocurriera la explosión.

Ochoa: este pueblo está revolucionado. Policía, ambulancia. Mejor dicho, parece el fin del mundo.

Vanessa: Jajaj y lo que falta.

Ochoa: a la próxima coloco un despertador y me levanto más temprano.

Vanessa: Jajaj yo estoy desde las cuatro de la mañana.

Ochoa: más tarde la llamo que voy para la L. Se cuida esas tapas.