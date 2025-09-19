VIDEO | Los Brayans le responden al presidente Petro tras decir que dejan mujeres embarazadas

Colombia es un país en donde se pueden encontrar muchos José, Juan, Camilo; pero también Brayan (proveniente del inglés Bryan).

Durante un consejo de ministros televisado recientemente, el presidente Gustavo Petro hizo un comentario relacionado con este nombre que para muchos fue despectivo.

¿Qué dijo el presidente Petro?

“Muchachos perdidos en la vida. Yo le llamo Brayans. En todo barrio popular hay un Brayan que se lleva a las mujeres, quien sabe a qué. Después las deja abandonadas y botadas”, esto dijo el mandatario. Los ministros se rieron, pero el comentario hizo eco a nivel nacional.

Brayan es un nombre que se abre paso como uno de los más comunes. Cifras de la Registraduría indican que hay miles en el territorio. Entre los 50 millones de colombianos, más de 160 mil llevan este nombre, tanto en solitario como compuesto.

El nombre está más presente en Cundinamarca (41.843), Valle del Cauca (15.662) y Antioquia (14.580).

La respuesta de los Brayans

A modo de respuesta y, aunque parezca chiste, el influencer Brayan Mantilla (_elbrayan_ en Instagram), reunió a otras personas con este nombre y formó la A.B.C. (Asociación de Brayans de Colombia). Cada uno se presentó con su profesión.

Informamos a la Presidencia de la República que ya estamos cansados. Durante años se nos ha señalado injustamente. Nos han señalado injustamente y convertido en meme y negado el derecho a ser tomados en serio en nuestra vida laboral y personal. Brayans luchando por un mundo mejor y exigimos un trato digno.

El mensaje entonces es dejar los estigmas, no solo por nombres, sino por vestimenta o alguna otra característica. Lo curioso es que los Brayan del video no son padres. Ha sido tal el particular caso que marcas de comida han ofrecido descuentos para aquellas personas que tengan este nombre.

Más allá de la parte graciosa, el propósito de esta iniciativa se centra en que no sigan los estigmas por este nombre.