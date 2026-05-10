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Semana de receso: conozca las restricciones que tendrán los vehículos de carga en las carreteras del país

Durante la semana de receso escolar se espera la circulación de más de 8 millones de automóviles a lo largo de las principales carreteras del país.

Restricciones en las carreteras para la semana de receso 2026.
Foto: Ministerio de Transporte

Noticias RCN

octubre 05 de 2026
08:09 p. m.
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Con motivo de la semana de receso, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) implementará una serie de medidas y restricciones a lo largo de los más de 7 mil kilómetros que componen las principales vías del país y en las que circularán más de 8 millones de vehículos durante los días de descanso y hasta el puente festivo programado para el 12 de octubre.

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La entidad, a través de un comunicado oficial, informó que dispondrán de casi 6.500 personas divididas en personal operativo, recolectores, jefes de peaje y supervisores con el fin de garantizar una movilidad segura y eficiente.

Los peajes, que son zonas críticas en algunas carreteras del país, contarán con más de 420 cangureras para lograr agilizar el recaudo y reducir al máximo las congestiones en estos puntos.

Restricciones para vehículos de carga

Con motivo del puente festivo por el 'Día de la raza' junto con la semana de receso escolar, las autoridades han definido las siguientes restricciones para vehículos de carga pesada en las principales carreteras del país:

Viernes 9 de octubre: desde las 3 p.m. hasta las 10:00 p.m. en las vías de Cundinamarca, aplicando solo para las salidas desde Bogotá.

Sábado 10 de octubre: desde las 6:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. en todas las vías del país y de 12:00 p.m. a 7:00 p.m. en ambos sentidos de la vía Medellín-Cruce Ruta 45.

Domingo 11 de octubre: desde las 2:00 p.m. hasta las 11:00 p.m. en las vías de Cundinamarca únicamente para la entrada a Bogotá.

Lunes 12 de octubre: de 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en las principales vías de Colombia, incluida la vía Bogotá-Villavicencio-Acacías.

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Medidas especiales en los corredores con más flujo vehicular

La ANI, también informó que se implementarán medidas especiales en las carreteras donde se espera más flujo vehicular, como lo son la vía Bogotá-Girardot, Bogotá-Villavicencio y los accesos Norte hacia Bogotá.

En la vía Bogotá-Girardot se aumentará en un 50% las unidades de asistencia junto con un monitoreo permanente; en la vía al Llano se garantiza la seguridad en los puntos donde hay restricciones, como lo es en el túnel Quebradablanca, que presenta circulación a un solo carril por la pendiente pronunciada, y en los accesos por el norte de la ciudad se dispondrá de mayor personal en los peajes de Andes y Fusca en los momentos de mayor tráfico vehicular.

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