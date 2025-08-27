Resultados ComScore junio 2025: RCN Medios alcanza 23 millones de usuarios únicos

De acuerdo con los resultados de ComScore correspondientes a junio de 2025, nuestras plataformas digitales lograron más de 23 millones de visitantes únicos, ubicándonos en los primeros lugares del ecosistema digital nacional.

Con más de 153 millones de páginas vistas y 383 millones de minutos de consumo, estos datos reflejan la confianza, fidelidad y conexión de las audiencias con los contenidos de los medios informativos de RCN.

RCN Medios: un referente digital en crecimiento

El más reciente informe de ComScore junio 2025 confirma la sólida posición de RCN Medios en el ecosistema digital colombiano. Con más de 23 millones de usuarios únicos, la compañía se acerca al primer lugar del ranking nacional, lo que ratifica el impacto de sus contenidos informativos y de entretenimiento en las audiencias.

Los resultados también destacan que las plataformas de RCN registraron más de 153 millones de vistas de contenido y cerca de 383 millones de minutos de consumo, indicadores que reflejan no solo el alcance, sino la calidad del vínculo que los usuarios mantienen con la marca. Estos logros consolidan a RCN como el grupo de medios más grande e influyente en el entorno digital del país.

Consumo de información digital en junio 2025 - La República

Audiencias que confían en la marca

La confianza digital se construye con credibilidad, inmediatez y cercanía. Los datos de ComScore son la mejor prueba de que los usuarios encuentran en RCN un aliado confiable para informarse y entretenerse.

La audiencia digital ha respondido de forma positiva a la estrategia de contenidos del grupo, que prioriza la actualidad nacional e internacional, el periodismo de investigación y los espacios de entretenimiento multiplataforma. Cada visita y cada minuto de consumo evidencian la relevancia de RCN en la vida cotidiana de millones de colombianos.

Ecosistema multiplataforma: TV, radio, prensa y ecosistema digital

Uno de los factores que explican el crecimiento sostenido de RCN es su capacidad de integrar medios tradicionales con el entorno digital. El grupo está conformado por RCN Televisión, Noticias RCN, RCN Radio con todas sus emisoras y el diario La República, una sinergia que permite llegar a diferentes perfiles de audiencia en múltiples formatos.

Esta estrategia multiplataforma ha demostrado ser altamente efectiva, pues no solo garantiza cobertura masiva, sino también diversidad en la oferta de contenidos. Mientras la televisión sigue siendo un pilar fundamental para la transmisión de noticias y entretenimiento, la radio y la prensa digital se han convertido en canales estratégicos para conectar con públicos en constante movimiento.

La fortaleza de RCN en redes sociales

El impacto de RCN Medios trasciende sus plataformas propias y se consolida también en las redes sociales. Millones de usuarios se informan y se entretienen a través de las cuentas oficiales del grupo en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y X (antes Twitter).

La interacción en redes no solo amplifica el alcance de las noticias y programas, sino que también fortalece la relación directa con las audiencias. A través de estos canales, los usuarios participan activamente, comparten opiniones y acceden a contenidos adaptados a sus intereses y hábitos de consumo digital.