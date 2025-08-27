Absuelven a director y exdirector de la Justicia Penal Militar y Policial por caso de ley de cuotas

En las últimas horas, la Procuraduría dio a conocer su decisión frente al caso de presunto incumplimiento de la ley de cuotas por parte de director y exdirector de la Justicia Penal Militar y Policial.

De acuerdo con el ente acusador el director general de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, José Reyes Rodríguez Casas, y el exdirector de la entidad, Fabio Espitia Garzón, habrían incurrido en una presunta práctica irregular en el nombramiento de mujeres.

Sin embargo, el ente de control concluyó que los funcionarios no cometieron la señala infracción y decidió:

Revocar la sanción disciplinaria y absolver al director y al exdirector de la Unidad Administrativa de la Justicia Penal Militar y Policial.

¿Por qué absolvieron al director y exdirector de la Justicia Penal Militar y Policial?

La Procuraduría revocó en segunda instancia la decisión emitida en diciembre de 2024, en la cual sancionaba disciplinariamente a los funcionarios:

El fallo absolutorio emitido de la Procuraduría concluye que los funcionarios no cometieron ninguna infracción, en cuanto a la designación de mujeres en al menos un 30 %, en los nombramientos que ocupaban cargos de Otros Niveles Decisorios (OND) de la entidad.

De acuerdo con lo que señala el informe, “el ministerio Público verificó que los nombramientos de la OND no dependen exclusivamente de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial”.

Explicó que, además, la Presidencia también tiene competencia “por lo que no se configuró la falta disciplinaria señalada por la primera instancia”.

¿Los funcionarios sancionados vuelven a sus cargos?

La decisión señala que “lo correcto es concluir que los cargos atribuidos a Fabio Espitia Garzón y José Reyes Rodríguez Casas no están llamados a prosperar”.

La sanción suspendía de sus cargos, por cinco meses, a los funcionarios, razón por la que la Procuraduría emitió el fallo absolutorio.