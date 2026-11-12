Resultados de la operación Mano de Hierro en Bucaramanga: más de 130 personas fueron capturadas

Una ofensiva contra el narcotráfico y las estructuras criminales que operan en Santander dejó un saldo de 136 personas capturadas, 70 allanamientos y la incautación de armas, explosivos y estupefacientes. Así lo anunció el presidente De la Espriella a través de su cuenta de X, donde entregó detalles de los resultados de la denominada Operación ‘Mano de Hierro’.

El mandatario acompañó personalmente el despliegue de las autoridades en las calles de la capital santandereana con la participación de integrantes de la Fuerza Pública.

La intervención contó con el apoyo del Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR), una estrategia que, de acuerdo con la publicación, busca combatir las organizaciones delincuenciales y recuperar el control de las zonas afectadas por la criminalidad.

Los resultados de la Operación Mano de Hierro

Entre los resultados presentados por De la Espriella se encuentran 136 capturas y la realización de 70 diligencias de allanamiento. Además, las autoridades lograron incautar 12 armas de fuego, 27 teléfonos celulares y más de 18.837 gramos de estupefacientes.

A esto se suman otros elementos y recursos decomisados durante los procedimientos: 430 cartuchos de diferentes calibres, 1.800 gramos de explosivos, más de $4.640.000 en dinero en efectivo y bienes avaluados en $1.541 millones de pesos sobre los que se aplicó la extinción de dominio.

De la Espriella anunció más operativos en el país

En su pronunciamiento, el presidente lanzó una advertencia a las organizaciones delincuenciales y aseguró que su Gobierno mantendrá las acciones para combatir el narcotráfico y evitar que los grupos criminales se apoderen de los espacios públicos.

Asimismo, anunció que los Bloques Operacionales de Seguridad Urbana (BOSUR) continuarán desplegándose en diferentes ciudades de Colombia, con el propósito de reforzar la presencia de las autoridades y enfrentar las estructuras criminales.

"No vamos a entregarles nuestras calles a los criminales", manifestó el mandatario en su publicación, en la que también reiteró su compromiso de fortalecer la seguridad en el territorio nacional.