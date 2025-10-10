Resultados de las pruebas Saber 11 2025: ¿Qué puntaje es bueno o malo en el ICFES?

Se conocieron los resultados del examen Saber 11, una de las evaluaciones más determinantes en la vida académica del país.

Este 2025, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) confirmó la fecha de publicación para el viernes 10 de octubre, permitiendo que los jóvenes del calendario A conozcan antes de lo previsto su desempeño.

La prueba, realizada el pasado 10 de agosto, es requisito obligatorio para obtener el título de bachiller y constituye una referencia esencial para el ingreso a universidades públicas y privadas del país.

Resultados del Saber 11 calendario A: cómo consultarlos

El ICFES informó en su cuenta oficial: “Si presentaste el examen Saber 11 calendario A, esta información es para ti. A partir del viernes 10 de octubre podrás descargar tus resultados en nuestra página web. Recuerda que los resultados de Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico estarán disponibles desde el 17 de octubre”.

Además, quienes necesiten asistencia podrán comunicarse a través de Ágil ICFES, la línea de atención rápida dispuesta por la entidad para resolver inquietudes sobre la consulta y descarga de resultados.

LINK OFICIAL PARA REVISAR LOS RESULTADOS DEL ICFES

¿Qué puntaje es considerado bueno en el ICFES?

El puntaje global del examen se mide en una escala de 0 a 500 puntos. Según estadísticas históricas del ICFES, el promedio nacional ronda los 250 puntos, lo que representa un desempeño medio.

Superar los 300 puntos indica un rendimiento académico sobresaliente, mientras que alcanzar 400 o más suele abrir la posibilidad de obtener becas o beneficios en instituciones de educación superior.

Aunque no existe una cifra exacta que defina lo “bueno” o “malo”, se considera que los resultados por encima del promedio reflejan esfuerzo, comprensión lectora y dominio en áreas clave como matemáticas, sociales y ciencias naturales.