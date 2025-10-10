CANAL RCN
Colombia

Resultados de las pruebas Saber 11 2025: ¿Qué puntaje es bueno o malo en el ICFES?

El ICFES publicó los resultados del examen Saber 11 calendario A. Conoce desde cuántos puntos se considera un buen puntaje y cómo interpretar tu resultado.

¿Con cuántos puntos se pasa la prueba Saber 11 en 2025?
Resultados Prueba Saber Pro 2024. Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 10 de 2025
06:43 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Se conocieron los resultados del examen Saber 11, una de las evaluaciones más determinantes en la vida académica del país.

Resultados del ICFES 2025: fecha y link para consultar las Pruebas Saber 11
RELACIONADO

Resultados del ICFES 2025: fecha y link para consultar las Pruebas Saber 11

Este 2025, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) confirmó la fecha de publicación para el viernes 10 de octubre, permitiendo que los jóvenes del calendario A conozcan antes de lo previsto su desempeño.

La prueba, realizada el pasado 10 de agosto, es requisito obligatorio para obtener el título de bachiller y constituye una referencia esencial para el ingreso a universidades públicas y privadas del país.

Resultados del Saber 11 calendario A: cómo consultarlos

El ICFES informó en su cuenta oficial: “Si presentaste el examen Saber 11 calendario A, esta información es para ti. A partir del viernes 10 de octubre podrás descargar tus resultados en nuestra página web. Recuerda que los resultados de Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico estarán disponibles desde el 17 de octubre”.

El ICFES tendría cambio importante en la forma de evaluar las Pruebas Saber
RELACIONADO

El ICFES tendría cambio importante en la forma de evaluar las Pruebas Saber

Además, quienes necesiten asistencia podrán comunicarse a través de Ágil ICFES, la línea de atención rápida dispuesta por la entidad para resolver inquietudes sobre la consulta y descarga de resultados.

LINK OFICIAL PARA REVISAR LOS RESULTADOS DEL ICFES

¿Qué puntaje es considerado bueno en el ICFES?

El puntaje global del examen se mide en una escala de 0 a 500 puntos. Según estadísticas históricas del ICFES, el promedio nacional ronda los 250 puntos, lo que representa un desempeño medio.

Icfes se pronuncia sobre acusaciones de Jennifer Pedraza contra Juliana Guerrero ¿Presentó la prueba?
RELACIONADO

Icfes se pronuncia sobre acusaciones de Jennifer Pedraza contra Juliana Guerrero ¿Presentó la prueba?

Superar los 300 puntos indica un rendimiento académico sobresaliente, mientras que alcanzar 400 o más suele abrir la posibilidad de obtener becas o beneficios en instituciones de educación superior.

Aunque no existe una cifra exacta que defina lo “bueno” o “malo”, se considera que los resultados por encima del promedio reflejan esfuerzo, comprensión lectora y dominio en áreas clave como matemáticas, sociales y ciencias naturales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Medellín

Cayó red que robaba y asesinaba a conductores: los botaban en zonas boscosas de Antioquia

Mauricio Leal

Se abre la disputa por los bienes de Mauricio Leal: ¿de cuánto era su patrimonio?

Fuerzas Militares

Colombia tendrá un grupo especial de antidrones: mindefensa entregó detalles

Otras Noticias

Perú

Congreso destituye a Dina Boluarte como presidenta de Perú

Boluarte rehusó presentarse ante el Congreso que la había citado la noche del jueves para que se defendiera en el juicio político.

Atlético Nacional

Nacional sufrió, pero derrotó a Once Caldas y definirá su paso por Copa en el Atanasio

Atlético Nacional derrotó a Once Caldas por la mínima y se va con ventaja en la serie de Copa BetPlay.

Pensiones

Definen la edad de pensión que aplica para las mujeres trans en el país: téngalo en cuenta

Artistas

Artistas colombianos brillan en el ranking de las mejores canciones del siglo XXI de Rolling Stone

Enfermedades

Descubren peligrosa bacteria para la salud bucal de los colombianos: destruye todo el tejido