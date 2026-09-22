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La prueba reina contra Sandra Ortiz en el caso UNGRD: explosivo testimonio sale a la luz

A la exconsejera para las Regiones la señalan de presuntamente participar en la entrega de un dinero a Iván Name, expresidente del Senado.

Felipe Quintero

septiembre 22 de 2026
02:06 p. m.
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Noticias RCN conoció las declaraciones de los integrantes del esquema de seguridad de Sandra Ortiz en los días en los que se habría efectuado el pago de 3.000 millones de pesos para Iván Name, quien en ese entonces era el presidente del Senado.

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Al parecer, el dinero tenía como propósito ser un soborno para que en el órgano legislativo se aprobaran las reformas del gobierno Petro de aquel tiempo.

¿Cuánto dinero le habrían entregado a Name?

Según el ente acusador, el dinero habría provenido de los recursos destinados en un principio para el contrato de los carrotanques. Se sospecha que Ortiz y Sneyder Pinilla, exdirector para el Manejo de Desastres de la UNGRD, habrían estado detrás de la entrega de la alta suma en dos maletines.

Las declaraciones revelan los movimientos que habría realizado Ortiz cuando ejercía como alta consejera para las Regiones. Cabe indicar que se menciona a uno de los principales salpicados en el escándalo de corrupción de la UNGRD, Pinilla.

El material está en poder de la Fiscalía y es considerado como la prueba reina en la investigación que busca confirmar que efectivamente los días 12 y 13 de octubre de 2023 en Bogotá, Ortiz habría participado en la entrega del dinero.

El impactante testimonio que la delata

Yennifer Labastidas, miembro del esquema, habló sobre el desplazamiento de la exconsejera hacia el apartamento de Name el 12 de octubre. En este lugar presuntamente habría entregado 1.500 millones de pesos, la mitad del monto total.

“Lo único que me pareció raro fue encontrar el otro esquema de Carlos Ramón González (director del Dapre en ese momento). Tengo claro que era el esquema del doctor porque eran funcionarios de Presidencia”, afirmó Labastidas.

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Al día siguiente, el 13 de octubre, se habría llevado a cabo un encuentro con González y Pinilla. De acuerdo con lo mencionado por el integrante del esquema, así se articuló la entrega de la otra mitad: “Recuerdo que dentro del desplazamiento mencionaron que íbamos a donde el Dr. Name (…) Desciende ella (Ortiz) de la camioneta en compañía de otra persona”.

Esta corroboración se suma a los chats en poder de la Fiscalía correspondientes al proceso de colaboración de Pinilla.

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