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Prorrogan por un año principio de oportunidad a Sneyder Pinilla por el desfalco de la UNGRD

La decisión de la Fiscalía mantiene suspendida la acción penal mientras Pinilla testifica en 18 procesos contra 23 investigados por corrupción.

Prorrogan por un año principio de oportunidad a Sneyder Pinilla por el desfalco de la UNGRD
Foto: Sneyder Pinilla - X

Noticias RCN

agosto 14 de 2026
04:42 p. m.
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La judicatura colombiana aprobó extender por un año el principio de oportunidad concedido a Sneyder Pinilla Álvarez, exsubdirector de Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), según solicitud presentada por la Fiscalía.

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El Juzgado 24 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá autorizó la prórroga, manteniendo la suspensión parcial de la acción penal contra Pinilla Álvarez por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado por el uso.

Como parte del acuerdo, Pinilla Álvarez continúa comprometido a actuar como testigo de cargo en 18 procesos penales que involucran a 23 personas vinculadas a la investigación por direccionamiento de contratos y apropiación de recursos públicos en la UNGRD.

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Habló la defensa de Sneyder Pinilla tras prórroga de preacuerdo

Gustavo Moreno, abogado defensor de Sneyder Pinilla, declaró que "esta decisión confirma, una vez más, que el proceso de colaboración de Sneyder Pinilla con la justicia colombiana ha sido sustentado en información y elementos materiales probatorios que han sido verificados y contrastados por las autoridades".

La prórroga de su principio de oportunidad despeja toda duda sobre la veracidad de sus testimonios y evidencia que el señor Pinilla Álvarez ha cumplido a cabalidad su palabra y su decisión de que la justicia y los colombianos conozcan la verdad del entramado de corrupción que se gestó dentro de la UNGRD durante la administración anterior.

De acuerdo con Moreno, la colaboración de Pinilla Álvarez ha permitido avanzar en más de 25 investigaciones contra altos funcionarios del gobierno saliente, excongresistas y otros implicados.

Su defensa señaló, además, que su testimonio ha impulsado principios de oportunidad adicionales para presuntos responsables como Olmedo López Martínez, María Alejandra Benavides, Luis Carlos Barreto Gantiva, Luis Eduardo López Rosero y Pedro Andrés Rodríguez Melo.

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En abril de 2025, el exfuncionario fue condenado mediante preacuerdo a cinco años y ocho meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado.

Además, reintegró $618 millones correspondientes a dineros recibidos por concepto de dádivas.

En este momento, le fue concedida la prórroga del acuerdo de negociación con la Fiscalía que habría permitido más de 12 sentencias condenatorias y la recuperación de $10.000 millones relacionados con los hechos investigados.

Adicionalmente, se desarrolló una operación con agentes encubiertos que desmanteló un soborno por más de $13.000 millones de pesos destinado a coaccionar a Pinilla para modificar su versión, operación que llevó a la captura de Edgar Riveros Rey y otros.

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