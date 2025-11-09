Los chats entre general retirado por presidente Petro y excomisionado de Paz, Danilo Rueda

Toda una controversia se generó en el país luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara haber retirado de servicio activo al mayor general Hernando Garzón Rey, argumentando “indicios” de presuntos nexos con grupos criminales.

“He retirado del servicio activo de las Fuerzas Militares al mayor general Hernando Garzón Rey, por los fuertes indicios de asociación con grupos narcotraficantes y cultivo de hoja de coca. Se entrega a la Fiscalía las denuncias e indicios para que haga su investigación de rigor”, manifestó el mandatario a través de su cuenta en X.

Una foto donde se ve al general Hernando Garzón con quienes serían integrantes de las disidencias, y que está en poder de inteligencia, fue el detonante de su salida.

El uniformado respondió a los señalamientos que hizo el presidente Petro: aseguró que en 2023 a una finca de su propiedad llegaron grupos de disidentes a exigirle una cuantiosa suma de dinero.

Estos hechos los puso en conocimiento del entonces comisionado de Paz, Danilo Rueda. Noticias RCN conoció los chats en donde se evidencia esta conversación.

Los chats entre general retirado Hernando Garzón por presidente Petro y excomisionado de Paz

En dichas conversaciones fechadas en junio y julio del 2023, se evidenciaría que el uniformado escribió al entonces comisionado Danilo Rueda para denunciar lo que sería un caso de extorsión.

“Llegó un muchacho que dice ir de parte del cabecilla Martín y Jimmy de la estructura primero de EMC Farc”.

“Ruego su ayuda”: mayor general Hernando Garzón Rey

Además, Garzón pide desesperadamente la ayuda del excomisionado, explicándole que los trabajadores de la finca fueron desplazados y les prohibieron regresar.

Según se ve, lo único que le responde el exfuncionario es “estamos en eso”. Posteriormente, el 6 de julio de 2023, le escribió nuevamente para reportarle un crimen en el predio:

“Las disidencias Farc se robaron 30 cabezas de ganado avaluadas en 120.000.000, según ellos por no pagar la extorsión”. A lo que Rueda responde “ya me estoy moviendo”.