Revelan cómo sería el tarjetón para las consultas interpartidistas del 8 de marzo

La Registraduría Nacional presentó el boceto del tarjetón que se usará en las consultas presidenciales, donde estarán incluidas todas las coaliciones.

Revelan cómo será el tarjetón para las consultas interpartidistas del 8 de marzo
Habrá doble verificación en el preconteo de votos / Foto: AFP.

Noticias RCN

enero 20 de 2026
03:48 p. m.
La ruta hacia las elecciones presidenciales comenzó a tomar forma con la presentación oficial del boceto del tarjetón que se utilizará en las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo.

Los colombianos acudirán a las urnas no solo para elegir a los representantes de Senado y Cámara, sino también para participar en las consultas internas de los partidos y coaliciones que definirán a sus candidatos presidenciales.

De acuerdo con lo anunciado por la Registraduría, todos los electores recibirán un único tarjetón de consultas en el que estarán incluidas todas las coaliciones.

¿Por qué habrá un solo tarjetón para las consultas interpartidistas?

Durante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, el registrador nacional, Hernán Penagos, explicó que el formato fue diseñado con el objetivo de garantizar el secreto del voto.

Hacer una tarjeta por organización política o coalición es un grave error porque estaríamos vulnerando el secreto del voto. Si una persona llega a la mesa de votación a pedir la tarjeta de una consulta en concreto, está mostrando su orientación política, lo cual viola el secreto del voto.

Con el tarjetón único, todos los electores reciben el mismo documento, evitando que su afinidad política quede expuesta.

Así puede evitar que su voto sea anulado

El registrador explicó que solo se podrá marcar una opción en la tarjeta electoral, al marcarse más de una casilla el voto será anulado automáticamente.

El tarjetón de consultas se entregará junto con los correspondientes al Senado y a la Cámara de Representantes de cada departamento.

Asimismo, Penagos indicó que el plazo para que los precandidatos presidenciales se postulen formalmente ante la Registraduría vence el próximo 6 de febrero. Solo quienes cumplan con este requisito podrán aparecer en el tarjetón del 8 de marzo.

Una vez cerrada la etapa de inscripciones, se realizará el sorteo que definirá la ubicación de cada consulta dentro del tarjetón y el orden de los candidatos en su respectiva coalición:

Una vez hecha la postulación de los precandidatos por parte de las organizaciones políticas, se procederá a realizar el sorteo de la posición en la tarjeta electoral. Primero se sorteará la posición de cada consulta y luego se sorteará el orden de los candidatos en cada una de ellas, salvo que las propias organizaciones lo hayan establecido previamente.

