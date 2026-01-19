¿Por qué uno de cada tres colombianos todavía no sabe por quién votar en las presidenciales?

La primera gran encuesta electoral de GAD3 para las elecciones presidenciales 2026 en Colombia ha generado un intenso debate sobre el futuro del país. Con 1.250 personas consultadas, los resultados muestran un escenario electoral polarizado donde el candidato de izquierda, Iván Cepeda, lidera los resultados.

Según el estudio, aproximadamente 30% de los encuestados aún no ha decidido su voto entre las opciones: no sabe, no responde o voto en blanco. Este dato resulta clave para entender la volatilidad del proceso electoral que se avecina.

Carlos Chacón, del Instituto de Ciencia Política, señaló que es una encuesta que indica la foto de un momento y que todo podría definirse tras la Gran Consulta del 8 de marzo.

Gran porcentaje de colombianos no saben por quién van a votar

Rodrigo Pombo, experto en relaciones internacionales, se refirió puntualmente a la indecisión de un gran número de colombianos frente a las elecciones que definirán el próximo presidente de Colombia:

Esta gran encuesta ha dicho que uno de cada tres colombianos aproximadamente todavía no sabe por quién votar.

A partir del 8 de marzo se empiezan a definir verdaderamente las cosas porque se conforma el Congreso y se definen los cuatro candidatos que pasarán a primera vuelta en el mes de mayo.

“El 8 de marzo las grandes fuerzas políticas se consolidan, se definen democráticamente, con la inscripción de candidaturas presidenciales con fórmulas a la vicepresidencia en donde se redistribuyen mucho las fuerzas”, agregó Pombo.

Asimismo, Carlos Augusto Sánchez, director del ICP advirtió que "más del 22% no ha definido por quién votar para el Congreso”.

Los escenarios para Colombia con la primera encuesta presidencial de RCN

El análisis reveló que Abelardo de La Espriella aparece como el principal contendor de Cepeda desde la oposición, mientras que figuras tradicionalmente fuertes como Sergio Fajardo prácticamente no aparece en la encuesta, indicó Julio César Iglesias, quien atribuyó este fenómeno a que "la fórmula de moderación política parece que ya no funciona en la era de las redes sociales”.

La encuesta también muestra que, en escenarios de segunda vuelta, Cepeda alcanzaría el 40%, aunque los analistas coinciden en que estos números pueden cambiar radicalmente cuando se formen coaliciones políticas tras las elecciones legislativas.

Un dato importante que reveló la encuesta es el ascenso de Paloma Valencia, quien recientemente se incorporó a la Gran Consulta y aparece como tercera en las preferencias generales, lo que podría indicar el surgimiento de una ‘nueva derecha’ en Colombia.

¿Cómo se prepara el país para un cambio de gobierno?

En este aspecto, Chacón advirtió sobre el uso del aparato estatal con fines electorales:

"La forma en que el gobierno está usando al Estado para temas electorales, como la contratación, el aumento en el gasto podría tener incidencia significativa en los resultados.

Los analistas también señalaron la importancia de la disciplina partidista y el comportamiento de partidos tradicionales como el Conservador, La U y el Liberal, que han apoyado al gobierno actual y podrían definir el resultado final de las elecciones presidenciales.