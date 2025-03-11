CANAL RCN
Colombia

Revelan quién era el egresado de la Universidad Nacional que murió en el campus

Este hombre murió hace pocos días. Se está a la espera del dictamen de Medicina Legal para conocer la causa.

Egresado de la Universidad Nacional murió.
Egresado de la Universidad Nacional murió. Foto: Departamento de Biología.

Noticias RCN

noviembre 03 de 2025
01:50 p. m.
Entre la noche del viernes 31 de octubre y mañana del 1 de noviembre, ocurrió un triste hecho que tiene enlutada a la comunidad de la Universidad Nacional.

La institución informó que en el campus murió un egresado del programa de Biología. El reporte oficial precisó que el deceso se dio en el arboretum, el cual queda cerca al edificio 425 del Instituto de Ciencias Naturales y la calle 53.

¿Dónde murió el egresado?

Las autoridades llevaron a cabo las respectivas acciones a primera hora del sábado 1 de noviembre. El CTI efectuó el correspondiente levantamiento el cuerpo, el cual se encuentra en Medicina Legal para conocer las causas.

La rectoría, sede Bogotá y la facultad de Ciencias expresan sus condolencias y solidaridad con los familiares, colegas y amigos de nuestro egresado.

Después del mediodía del domingo 2 de noviembre, el Departamento de Biología de la universidad reveló la identidad del egresado: Alejandro Varón Castañeda. “Sentimos profundamente su pérdida y enviamos un fuerte abrazo a familiares y amigos para que puedan superar este difícil momento”, expresó.

Egresado era de Biología

Otro hecho que ha generado preocupación en Bogotá fue el asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo. El joven de 20 años, estudiante de Los Andes, murió tras una fiesta de Halloween en un bar que queda cerca de la avenida Caracas.

Si bien los hechos están sujetos a investigación, con el paso de las horas se han conocido detalles. Por medio de las cámaras de seguridad, se reveló el momento en el que fue golpeado.

La golpiza llevó a que la Policía interviniera e incluso lo acompañara hasta el Hospital Chapinero. Luego del traslado al Simón Bolívar, murió tras un paro cardiorrespiratorio. Las investigaciones giran en torno a los tres capturados y al bar en donde se habría generado la pelea.

