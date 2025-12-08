Grave denuncia: alianza criminal buscaría atentar contra el alcalde Federico Gutiérrez

En medio del triste momento que enluta al país por el magnicidio del precandidato Miguel Uribe Turbay, en las recientes horas, en Medellín, se conoció una grave denuncia.

Denuncian alianza criminal para atentar contra Federico Gutiérrez

Varios concejales revelaron que hay una alianza criminal para realizar atentados contra el alcalde Federico Gutiérrez y contra varios integrantes del cabildo distrital.

Al parecer, en la mira de criminales estaría no solo el mandatario, sino también su secretario de seguridad, Manuel Villa, y los concejales Andrés Tobón y Claudia Carrasquilla.

Información conocida por este medio revela que una persona, dispuesta a colaborar con las autoridades y a quien dan alta credibilidad, habría develado el plan delictivo.

“Se ha informado que ya se han pagado 8 millones de dólares para el atentado contra cualquiera de nosotros cuatro”, aseguró Claudia Carrasquilla, concejal de Medellín del Centro Democrático.

Los concejales han asegurado que se trata de una alianza entre Disidencias de los frentes 18 y 36 de las Farc y jefes criminales presos en la cárcel de Itagüí.

Un detalle relevante es que estas personas harían parte de los diálogos de paz urbana con el Gobierno Nacional.

Andrés Tobón, concejal de Medellín del partido Creemos se refirió al respecto y reveló que “la información que se recibe es que serían los señores, por decir de alguna manera, de ‘Douglas’ y ‘Pesebre’, quienes estarían en esta alianza criminal con otras estructuras tipo GAOR, como las Disidencias mencionadas”.

Grupos armados habrían planeado atentar contra alcalde Federico Gutiérrez

Por su parte, Andrés Rodríguez, concejal del Centro Democrático, también denunció supuestas movidas ilegales en la ciudad y amenazas en su contra.

“Han venido configurándose los grupos guerrilleros dentro de la ciudad de Medellín que se refugian en la Universidad Nacional, el grupo ERA y en la Universidad de Antioquia, el grupo FUR, que trabajan, según tengo la información, con el frente 36 por orden de Iván Mordisco”.

Cabe mencionar que la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección ya están al tanto de las denuncias.