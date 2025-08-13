Así quedó el vehículo en la que iba el congresista Julio César Triana: hubo al menos ocho disparos

La violencia en Colombia no cesa. En medio del último adiós al senador Miguel Uribe, un colega suyo fue víctima de un atentado, del que resultó ileso.

Horas después de que concluyera el funeral de Uribe, el representante a la Cámara de Cambio Radical, Julio César Triana, se estaba movilizando por el departamento de Huila.

¿Dónde ocurrió el atentado?

Saliendo de La Plata, la camioneta en la que se transitaba fue víctima de varios impactos de bala. Los disparos no pudieron atravesar los vidrios blindados, lo cual hizo que ninguno de los ocupantes fuera afectado.

Tras el atentado, el congresista llegó al municipio de Paicol. Mientras tanto, el Gobierno informó que dispuso de un helicóptero para facilitar el traslado del parlamentario con su equipo.

La información preliminar apunta que el crimen ocurrió sobre las 6:00 p.m. En el recorrido, hombres armados se atravesaron en la vía y pidieron que el vehículo se detuviera. Sin embargo, no fue así.

Acto seguido, los delincuentes desenfundaron sus fusiles y pistolas. Dispararon en al menos ocho ocasiones. Junto a Triana, estaban tres miembros de la Policía, uno de la Unidad Nacional de Protección y un funcionario de su UTL.

Esta no es la primera vez que el congresista es víctima de la violencia. Desde el año pasado ha recibido amenazas. En mayo de 2024 lo llamaron para señalarlo de ser enemigo de la paz.

Meses después, recibió amenazas de muerte a través de WhatsApp, en las que decían que también iban a atentar contra su familia. La más reciente se dio el 12 de agosto, cuando el frente Rodrigo Cadete de las disidencias de las Farc lo declaró objetivo militar.

Las tropas de la División 5 del Ejército y la Policía sostuvieron combates con los responsables. Triana declaró que la UNP le ha negado el fortalecimiento de su esquema de seguridad.

Vehículo recibió varios disparos