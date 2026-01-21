CANAL RCN
Colombia Video

Colegio se pronuncia tras solicitud de la familia de Valeria Afanador sobre imputación contra la rectora

La familia pide que la rectora y los docentes sean imputados por homicidio agravado.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 21 de 2026
09:32 p. m.
Meses después de la desaparición y fallecimiento de Valeria Afanador, el caso vuelve a estar en boca de todos tras una solicitud que hizo la familia de la menor.

Familia de Valeria Afanador pidió que la rectora del colegio de Cajicá sea imputada
Afanador era una niña de 10 años diagnosticada con síndrome de Down que estudiaba en el Gimnasio Campestre Los Laureles de Cajicá. El 12 de agosto, se encontraba en el descanso cuando se dejó de tener rastro. Las cámaras mostraron que salió por debajo de los arbustos.

La solicitud de la familia contra la rectora y profesores

Durante 18 días, el misterio trató de ser resuelto. La niña fue buscada por cielo y mar sin descanso. Fue tal el impacto que la Interpol emitió circular amarilla para ubicarla, teniendo en cuenta las sospechas que había sobre un rapto.

Caso Valeria Afanador: abogado de la familia da detalle clave del informe de Medicina Legal
El 29 de agosto, un vecino se topó con su cuerpo flotando en el agua por la zona de Río Frío, a pocos metros de la institución educativa. El dictamen de Medicina Legal indicó que murió por ahogamiento y no presentó signos de violencia o abuso.

Julián Quintana, abogado que representa a la familia Afanador, informó que se le solicitó a la Fiscalía radicar audiencia de imputación contra la rectora y profesores. Esto, por el delito de homicidio agravado.

¿Qué respondió el colegio?

Horas después, el abogado del colegio, Francisco Bernate, se pronunció. En primer lugar, indicó que jurídicamente no es procedente: “Las autoridades tienen conocimiento de que el colegio es permanentemente visitado, inspeccionado y vigilado por todas las autoridades (…) Cumple con la normativa en materia de seguridad”.

Al interior de la institución hay roles y tareas definidas para el cuidado y la supervisión de los menores por personas capacitadas y competentes (…) El colegio ha estado dispuesto a todo lo que se requiera.

