Envían a la cárcel al primer capturado por el homicidio del joven de 16 años, Harold Aroca

La Fiscalía General de la Nación confirmó este sábado que se ordenó una medida de aseguramiento en centro carcelario contra Anderson Santiago Pinzón Pedraza, señalado como uno de los presuntos implicados en el secuestro, tortura y asesinato de Harold Aroca.

Envían a la cárcel a Anderson Pinzón, implicado en la muerte de Harold Aroca

El joven de 16 años que fue asesinado en el barrio Los Laches, en el centro de Bogotá. El crimen, ocurrido el pasado 5 de agosto, ha generado conmoción por la crueldad de los hechos y por tratarse de un menor de edad.

De acuerdo con la investigación, la víctima fue vista por última vez en un parque del sector cuando se disponía a asistir a un entrenamiento, acompañada por varios hombres.

Las pruebas recopiladas por los investigadores indican que Pinzón Pedraza habría participado en la retención del adolescente y en su traslado hacia un punto aislado, donde el joven fue sometido a maltratos físicos y posteriormente atacado con arma de fuego.

El cuerpo del menor fue hallado cuatro días después en una zona boscosa cercana por sus familiares. Las primeras hipótesis apuntan a que el ataque habría sido una represalia por comentarios y señalamientos que el menor hizo sobre las actividades ilegales de una organización delictiva con presencia en la zona.

Días antes, se había registrado un homicidio y, al parecer, Harold había manifestado en su institución educativa que sabía quienes estaban detrás del asesinato.

La fiscal encargada imputó a Pinzón Pedraza los delitos de homicidio y tortura, ambos agravados, así como fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, además de secuestro simple. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos.

Una juez de control de garantías determinó que el hombre deberá permanecer en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

RELACIONADO Capturan a un segundo implicado en el homicidio de Harold Aroca

Capturan a nuevo implicado en la muerte de Harold

Entretanto, este 22 de noviembre también se conoció que fue capturado un segundo implicado en el caso. Se trataría de alias Chará. La información fue confirmada por el alcalde Carlos Fernando Galán.