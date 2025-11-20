Revelan impactantes detalles del bombardeo en Guaviare: ¿qué descubrieron en el lugar y quiénes estaban?

En un punto selvático de la vereda Itilla, en Calamar, Guaviare, las autoridades ejecutaron un bombardeo que tenía como objetivo una estructura señalada de pertenecer a las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco.

Después de la operación, un equipo de inteligencia e investigadores de la Dijín ingresó al lugar donde, según información previa, se encontraba una de las concentraciones armadas más grandes registradas recientemente.

Noticias RCN obtuvo en exclusiva el testimonio de uno de los agentes que hizo parte del despliegue y que reveló con detalle cómo se detectó el movimiento de los mandos criminales y qué hallaron tras el ataque.

Revelan nuevos detalles sobre el bombardeo en Guaviare

El hombre de inteligencia confirmó que en el sitio permanecían aproximadamente 150 integrantes, todos vestidos con prendas militares, camuflado completo y equipados con armas largas.

De acuerdo con su testimonio, el gran número de uniformados se debía a una orden directa del máximo jefe de esa estructura.

El agente aseguró que, tras semanas de acercamientos, lograron que colaboradores internos les entregaran información precisa sobre la presencia de los mandos:

Logramos obtener información gracias a colaboradores de la estructura, que generamos el acercamiento, nos brindan información, nos permiten conocer que en el lugar se encuentran alias Pescado, alias Yimy Martínez, alias Gerson y alias Pardo.

Según esa información, los cuatro cabecillas habían llegado desde Cauca y Arauca, puestos en movimiento por directrices de alias Iván Mordisco, y llegaron para un propósito puntual:

Reorganizar las estructuras para generar componentes armados que ayuden en las confrontaciones que liaran ellos contra alias Calarcá.

¿Qué encontraron al ingresar al campamento bombardeado?

Cuando los investigadores ingresaron al campamento tras el bombardeo, encontraron armas abandonadas, explosivos, brazaletes del grupo, bebidas, elementos de aseo y otros objetos personales.

RELACIONADO El clamor de un niño desde una ventana destapó un aterrador caso de abandono en Suba

Entre lo incautado, el oficial indicó un arma que, según inteligencia, correspondería a alias Yimy, señalado de ataques previos contra el alcalde del municipio de Calamar.

Las imágenes obtenidas muestran el lugar tal como quedó: zonas de descanso improvisadas, materiales regados tras la huida, mesas de apoyo, estructuras parcialmente destruidas y el rastro de la concentración armada que, según la fuente, funcionaba como un punto estratégico para reorganizar la confrontación interna de la disidencia.

Por ahora, el material hallado continúa siendo analizado por la Dijín para establecer la estructura interna del grupo, sus movimientos recientes y los roles que desempeñaban quienes estaban reunidos en ese asentamiento armado del Guaviare.