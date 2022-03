Revelan prueba de supervivencia del único militar secuestrado por el ELN

En las últimas horas se conoció la primera prueba de supervivencia del soldado profesional del Ejército Nacional, Yeison Martínez Tapia, secuestrado por el ELN el pasado cuatro de noviembre de 2021 en Tibú, Norte de Santander, cuando hacía labores de ingeniería en la vía que conduce a la Gabarra.

En el video, el uniformado envía un mensaje a su familia diciendo que “quiero saludar a mis hijos, que los amo con toda mi alma. Michael Esteban y Chelsea Michelle, quiero que sean que los amo con toda mi alma, me han hecho una falta enorme. También a mi esposa Leydi Johana Gómez, que la amo con todo mi corazón, que la extraño demasiado y que no he dejado de pensar en ella”.

Desde el momento del secuestro, la familia y la Defensoría del Pueblo, han pedido la liberación del uniformado.

Ahora, luego de conocerse la prueba de supervivencia, su esposa Leidy Martínez, sigue abogando por ello.

“Hoy quiero hacer un llamado grupo ELN que lo tiene en su poder para que por favor le den su libertad, que busquen aquellos canales de comunicación con la Defensoría, con la Cruz Roja Internacional, con el personero del municipio, para que podemos tener a nuestro esposo en casa”, señaló Leidy.

Martínez sería el único militar que actualmente se encuentra secuestrado por el grupo criminal.

Soldado desaparecido en Cauca

El pasado 16 de marzo, fue hallado el cuerpo del soldado Sebastián Quiñones, quien estaba desaparecido desde agosto del año pasado.

Según información, los restos del uniformado fueron encontrados en una fosa común entre los municipios de Dagua y Buenaventura, en el Valle del Cauca.

