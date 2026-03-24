¿En qué condiciones estaba el avión que se accidentó con uniformados en Putumayo?

La muerte de los uniformados en un accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo, no solo dejó un profundo dolor en el país, sino que desató dudas sobre el estado de las aeronaves utilizadas por la Fuerza Pública.

En medio del duelo por la tragedia, el debate se centró en una pregunta: si el avión siniestrado era o no una “chatarra”, como se sugirió desde el Gobierno.

¿Qué se sabe del avión que se accidentó con uniformados en Putumayo?

Durante el análisis del caso, se destacó inicialmente el impacto humano de lo ocurrido. Así lo expresó Julio Iglesias, analistas de La Mesa Ancha:

Es un drama humano, unos jóvenes que en su mayoría estaban prestando servicio militar, salieron a prestarle un servicio a la sociedad y pues sus familias reciben la peor noticia que puede imaginar un padre, una madre, un hermano.

Sin embargo, el foco rápidamente se trasladó al estado de la aeronave. Un pronunciamiento del presidente de la República encendió la polémica al cuestionar la compra del avión y referirse a este como “chatarra”, señalando decisiones de gobiernos anteriores.

Ante esto, surgió la discusión sobre la antigüedad del equipo, que, según se mencionó, sería un avión de 1983.

Frente a ese señalamiento, el exviceministro de Defensa Gustavo Niño rechazó de manera contundente esa calificación.

Primero que todo no es un avión chatarra, es un avión, no solo en nuestras fuerzas aéreas, sino en fuerzas aéreas como por ejemplo de Estados Unidos, aviones que tienen 60 años de haber sido fabricados pero que tienen el correcto mantenimiento, los correctos repuestos y con esto pues pueden operar de manera tranquila y con seguridad para toda su tripulación.

Ya se han registrado más de 12 accidentes aéreos con aeronaves de la Fuerza Pública

No obstante, el debate dejó al descubierto un problema mayor que va más allá de un solo avión.

Lo que sucede en Colombia es que en los últimos 43 meses han habido 12 accidentes siniestros aéreos de aeronaves de nuestra Fuerza Pública y esa es una alerta muy importante.

Además, entregó una cifra sobre la capacidad operativa del país.

El 60% de nuestras aeronaves que son alrededor de 700 de todas las fuerzas, incluida la policía, el 60% están en tierra por falta de mantenimiento, porque no hay recursos o porque no hay los repuestos por diferentes situaciones.

Esto, según explicó, implica que las pocas aeronaves disponibles asuman una mayor carga de trabajo, aumentando el riesgo de nuevos accidentes.

Esta es una de las pocas aeronaves que estaba a punto que tenía adicionalmente los recursos y el mantenimiento supuestamente con un checklist porque si no, no podría salir a volar.

El análisis también señaló que factores externos han influido en la falta de operatividad, como la dificultad para conseguir repuestos en algunos equipos, lo que mantiene parte de la flota en tierra.

Genera una mayor carga en horas de vuelo, una mayor carga en presión para que haya mayores accidentes y esta situación pone en riesgo la vida de nuestros soldados y policías.

Analistas cuestionan la reacción del Gobierno frente a la tragedia

En paralelo, se cuestionó la reacción del Gobierno frente a la tragedia, señalando que se estaría trasladando la responsabilidad a administraciones anteriores.

“El presidente naturalmente... trata de reflejar la responsabilidad en el gobierno anterior”, indicó Julio Iglesias, quien también señaló que el propio discurso reconoce demoras en procesos clave como el mantenimiento y la renovación de aeronaves.

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Finalmente, expertos coincidieron en que el problema de fondo no es solo la antigüedad de los equipos, sino la falta de recursos, mantenimiento y decisiones oportunas para renovar la flota.