Internos de medicina en Colombia recibieron su primer pago mensual: ¿Cuánto ganarán?

El Ministerio de Salud y Protección Social formalizó el inicio de la remuneración mensual para miles de estudiantes que cursan su internado rotatorio obligatorio.

A través de redes sociales, se viralizaron videos de jóvenes médicos celebrando lo que el Gobierno ha calificado como un "logro histórico", pues representa el primer reconocimiento económico formal para quienes sostienen gran parte de la operación en clínicas y hospitales del país.

Esta medida beneficia a los estudiantes de último año de medicina que, hasta la fecha, cumplían extensas jornadas de formación sin percibir ingresos.

El pago comenzó a ejecutarse en enero, tras la expedición de la Ley 2466 de 2025 y la Resolución 010 de 2026, instrumentos legales que blindan este apoyo económico de naturaleza académica y formativa.

¿Cuánto dinero recibirán los internos de medicina en Colombia?

A partir de este 2026, cada interno recibirá mensualmente un salario mínimo legal vigente de $1.750.905, al cual se le adiciona el pago de seguridad social por un valor de $541.800.

En total, el Gobierno Nacional, a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), garantizará un desembolso de $2.292.705 por estudiante.

Es importante precisar que, aunque el pago es mensual y cuenta con aportes a salud y riesgos, el Ministerio aclaró que este beneficio no constituye una relación laboral formal con las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), sino que se define como un apoyo de sostenimiento por las responsabilidades clínicas y los riesgos asumidos durante la etapa formativa.

Dignidad laboral para los residentes médicos en Colombia

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, destacó que esta remuneración es apenas el primer paso hacia la estabilidad del gremio.

La lucha no puede ser solo por lograr que los residentes tengan una remuneración: tiene que ser por condiciones laborales dignas, estabilidad, seguridad social plena y reconocimiento real a quienes sostienen el sistema de salud todos los días, mencionó Jaramillo.

La medida busca mitigar la precarización en el sector y reconocer el esfuerzo de quienes cumplen jornadas de hasta 24 horas en servicios de urgencias y salas de cirugía.

El internado rotatorio, que tiene una duración de un año, es el último peldaño antes de que los estudiantes obtengan su título profesional. Con este incentivo, se espera reducir la deserción y mejorar el bienestar mental de los futuros médicos.

Los residentes médicos expresaron su entusiasmo en redes sociales señalando que estos recursos les permiten costear gastos básicos de alimentación, transporte, entre otros, los cuales anteriormente corrían por cuenta de sus familias, trabajos extras o créditos educativos.