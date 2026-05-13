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¿Revivirán el Ministerio de la Igualdad? El proyecto ya arrancó su debate

La iniciativa sigue en la cuerda floja y corre contra el tiempo en el Congreso.

¿Revivirán el Ministerio de la Igualdad?
Foto: Noticias RCN

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mayo 13 de 2026
03:02 p. m.
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Este miércoles 13 de mayo, las Comisiones Primeras de Senado y Cámara lograron el quórum necesario para iniciar el debate sobre el proyecto que busca revivir el Ministerio de la Igualdad.

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Aunque el trámite finalmente arrancó, el panorama para la iniciativa sigue siendo complicado. Hasta ahora, el proyecto no tendría aseguradas las mayorías necesarias para avanzar en el Congreso y su futuro continúa siendo incierto.

¿Revivirán el Ministerio de la Igualdad?

La discusión se desarrolla además bajo presión, ya que la propuesta deberá ser aprobada por las plenarias de Senado y Cámara antes del próximo 19 de junio, fecha en la que finaliza el actual periodo legislativo.

Eso significa que el Gobierno y los sectores que respaldan el Ministerio de la Igualdad tendrán pocas semanas para intentar consolidar apoyos políticos y evitar que la iniciativa termine hundiéndose.

El proyecto entró en debate, pero no tendría los votos necesarios

El proyecto se ha convertido en uno de los debates más sensibles dentro del Capitolio Nacional debido a las divisiones que ha generado entre partidos oficialistas, independientes y de oposición.

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Aunque las comisiones conjuntas lograron instalar formalmente la discusión, todavía persisten dudas sobre si realmente existen los votos suficientes para sacar adelante la propuesta en las próximas etapas legislativas.

Además, el tiempo juega en contra. Cualquier retraso en el trámite podría complicar aún más el camino del proyecto y dejar sin margen suficiente al Congreso para completar las votaciones pendientes antes del cierre de la legislatura.

Por ahora, el debate apenas comienza, pero el futuro del Ministerio de la Igualdad continúa pendiendo de un hilo dentro del Congreso de la República.

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