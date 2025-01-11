CANAL RCN
Colombia

Revocan libertad condicional del contratista Emilio Tapia: estará bajo custodia del INPEC

Noticias RCN conoció la reseña y el auto de apelación que revoca la libertad condicional del condenado contratista Emilio Tapia.

Noticias RCN

noviembre 01 de 2025
10:55 a. m.
Noticias RCN conoció la reseña con la que oficialmente Emilio Tapia vuelve a ser una persona privada de la libertad para que responda por uno de los tantos escándalos que lleva a cuestas: Centros Poblados.

Revocan libertad condicional del contratista Emilio Tapia

El auto de apelación de 26 páginas con el que el juez 15 penal con función de control de garantías confirma la orden de captura en su contra. De acuerdo con el documento legal, existen suficientes argumentos jurídicos para que esté fuera de la cárcel a pesar de que se había comprometido a colaborar con la justicia.

“Si bien el sentenciado satisface el requisito objetivo derivado del cumplimiento de las 3/5 partes de la pena, y ha observado en detención un adecuado comportamiento, ello en criterio del despacho no es suficiente para otorgar la libertad condicional, porque hay otros aspectos que deben apreciarse”, se lee en el documento.

Adicionalmente, el juez hizo un recuento del dossier criminal de Tapia y señala cómo sus actuaciones desfalcaron gravemente a Bogotá con respecto al carrusel de la contratación, y cómo pese a estar condenado por este caso volvió a delinquir.

“Tapia Aldana no asume un tratamiento penitenciario acorde con su comportamiento, puesto que nuevamente estuvo involucrado en temas de corrupción”.

Emilio Tapia fue liberado hace meses como una medida condicional por su supuesta colaboración como testigo en el caso.

¿Qué sigue para Emilio Tapia?

Al tratarse de una medida de segunda instancia quedará inmediatamente a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, tan pronto se recupere de una afección coronaria que lo mantiene internado en la clínica Altos del Prado en Barranquilla.

“El aludido debe ser recluido intramuralmente en el centro carcelario que disponga el Inpec, para lo cual se dispondrá la respectiva orden de captura, a través del centro de servicios judiciales de Barranquilla y/o quien corresponda”.

