CANAL RCN
Colombia Video

¿El Gobierno estaría entablando diálogos de paz con ‘Pipe Tuluá’? Crece la polémica

Recientemente, Noticias RCN reveló en exclusiva los detalles del polémico gesto de paz de este sanguinario hombre.

Noticias RCN

octubre 14 de 2025
01:46 p. m.
El panorama de las negociaciones de paz en Colombia se ha vuelto más complejo tras la revelación de una carta dirigida al Gobierno Nacional por parte de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, cabecilla de La Inmaculada.

En el documento, ‘Pipe Tuluá’ afirma la existencia de un proceso de diálogo y negociación de paz con las autoridades, generando interrogantes sobre la veracidad de estas afirmaciones y la postura oficial del gobierno.

Comisionado de Paz negó existencia de diálogos

La misiva, que ha causado revuelo en los círculos políticos y mediáticos, plantea la posibilidad de una intermediación para cesar acciones contra funcionarios públicos. Sin embargo, el silencio del Gobierno frente a estas declaraciones ha intensificado las especulaciones sobre la existencia real de dichas mesas de negociación.

En contraste con las afirmaciones del cabecilla, el comisionado de Paz, Otty Patiño, declaró no tener conocimiento de tales diálogos de paz. El asunto se complica aún más al considerar los recientes acercamientos revelados por Noticias RCN.

Controversial gesto de paz de ‘Pipe Tuluá’

Según la información divulgada, existiría una resolución firmada por el Comisionado de Paz que califica y autoriza como gesto de paz la entrega de un arma por parte de ‘Pipe Tuluá’. Además, se habría llevado a cabo una reunión en el Palacio de Nariño con el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.

Hace algunos días, Noticias RCN reveló en exclusiva que en julio de este año, ‘Pipe Tuluá, estando recluido en la estación de Policía de Los Mártires, le avisó a las autoridades que una pistola había ingresado a la cárcel La Picota.

Al parecer, el arma iba a ser usada por integrantes del Tren de Aragua para asesinar a alias Araña, cabecilla de las disidencias. A La Picota llegó una delegación, en la que estuvo incluida la senadora Isabel Zuleta. Ella fue quien calificó la información como un gesto de paz.

