CANAL RCN
Colombia

¿A qué se arriesga una persona cuando compra autopartes ilegales en Bogotá?

Si realiza esta práctica, su vida y la de sus familiares podría estar en riesgo.

Compra de autopartes
Foto: Secretaría de Seguridad Bogotá

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
11:48 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Según las autoridades, en Bogotá, más de 2.000 autopartes y 800 motores alterados han sido decomisados en diferentes operativos, confirmando la existencia de una red delictiva que se nutre del robo de vehículos y del mercado clandestino de autopartes.

Atentaron contra el esquema de seguridad del exsuperintendente de Salud en Bogotá: video
RELACIONADO

Atentaron contra el esquema de seguridad del exsuperintendente de Salud en Bogotá: video

De acuerdo con el Distrito, cada pieza incautada es un eslabón dentro de una estructura que empieza con el hurto de carros y motocicletas, sigue con el desmonte de las partes, y culmina en su venta en talleres o bodegas.

¿A qué se arriesga una persona cuando compra autopartes ilegales en Bogotá?

Las implicaciones van más allá del aspecto penal. Desde la Secretaría de Seguridad se advierte que los repuestos no certificados o adulterados representan un riesgo directo para la vida: pueden fallar en plena vía, provocar accidentes graves e incluso causar la muerte de los ocupantes del vehículo o de peatones.

Además, los compradores pierden la garantía del fabricante al instalar piezas de dudosa procedencia, dejando sin validez la cobertura de daños o mantenimiento que ofrecen las marcas.

A esto se suma que los repuestos ilegales suelen tener una vida útil más corta, generando un gasto mayor a largo plazo y afectando el funcionamiento del motor o los sistemas de freno, dirección y suspensión.

¿Puede ir a la cárcel si compra autopartes ilegales?

La ley establece que quien compre, reciba o conserve objetos robados incurre en el delito de receptación, con penas que pueden llegar hasta ocho años de prisión.

Macabro hallazgo: descubrieron finca donde trituraban e incineraban huesos para fabricar insumos en Huila
RELACIONADO

Macabro hallazgo: descubrieron finca donde trituraban e incineraban huesos para fabricar insumos en Huila

Además, el vehículo en el que se instalen piezas de contrabando puede ser inmovilizado mientras se adelanta la investigación.

Por eso, la Secretaría de Seguridad recalca que no hay excusas para comprar en el mercado ilegal, ni siquiera cuando las autopartes tienen precios más bajos.

No se trata solo de un asunto económico, sino de responsabilidad ciudadana. Cada compra ilegal tiene una consecuencia: alimenta la criminalidad y pone en riesgo vidas humanas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Valle del Cauca

Estudiantes en Buenaventura estarían siendo desalojados por millonarias deudas en los predios

Gustavo Petro

Juzgado ordena al presidente Petro retractarse por señalamientos sobre Paloma Valencia

Secretaria de Movilidad

¿Pueden multarlo por “disfrazar" su carro en Halloween? Esto el Código Nacional de Tránsito

Otras Noticias

Trabajo

Estos son los cambios que empresas YA deben estar aplicando: reforma laboral lo exige

Conozca las modificaciones que las empresas deben estar aplicando de cara al próximo año.

Bayern Múnich

Luis Díaz podría quedarse sin DT en el Bayern Múnich: revelaron plan con Vincent Kompany

El buen arranque de temporada del Bayern Múnich ha despertado el interés desde la Premier League, donde Vincent Kompany fue una leyenda como jugador.

Artistas

Exnovia de Westcol tuvo una emergencia médica en vivo: esto sucedió

Argentina

Partido de Javier Milei se llevó aplastante triunfo en las legislativas de Argentina

Cuidado personal

¿Por qué a las personas jóvenes les salen canas? Estas son las razones