Según las autoridades, en Bogotá, más de 2.000 autopartes y 800 motores alterados han sido decomisados en diferentes operativos, confirmando la existencia de una red delictiva que se nutre del robo de vehículos y del mercado clandestino de autopartes.

De acuerdo con el Distrito, cada pieza incautada es un eslabón dentro de una estructura que empieza con el hurto de carros y motocicletas, sigue con el desmonte de las partes, y culmina en su venta en talleres o bodegas.

¿A qué se arriesga una persona cuando compra autopartes ilegales en Bogotá?

Las implicaciones van más allá del aspecto penal. Desde la Secretaría de Seguridad se advierte que los repuestos no certificados o adulterados representan un riesgo directo para la vida: pueden fallar en plena vía, provocar accidentes graves e incluso causar la muerte de los ocupantes del vehículo o de peatones.

Además, los compradores pierden la garantía del fabricante al instalar piezas de dudosa procedencia, dejando sin validez la cobertura de daños o mantenimiento que ofrecen las marcas.

A esto se suma que los repuestos ilegales suelen tener una vida útil más corta, generando un gasto mayor a largo plazo y afectando el funcionamiento del motor o los sistemas de freno, dirección y suspensión.

¿Puede ir a la cárcel si compra autopartes ilegales?

La ley establece que quien compre, reciba o conserve objetos robados incurre en el delito de receptación, con penas que pueden llegar hasta ocho años de prisión.

Además, el vehículo en el que se instalen piezas de contrabando puede ser inmovilizado mientras se adelanta la investigación.

Por eso, la Secretaría de Seguridad recalca que no hay excusas para comprar en el mercado ilegal, ni siquiera cuando las autopartes tienen precios más bajos.