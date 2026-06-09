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Riña callejera en el sur de Bogotá terminó con un muerto y un capturado

Las autoridades lograron identificar y ubicar a uno de los presuntos implicados gracias a información de la comunidad.

Noticias RCN

junio 09 de 2026
07:09 a. m.
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La Policía capturó a un hombre de 29 años señalado de asesinar a otra persona durante una riña registrada en la vía pública del barrio San Vicente, en la localidad de San Cristóbal, sur de Bogotá.

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El presunto responsable fue ubicado gracias a un plan candado activado que se activó inmediatamente después del hecho. Información de la comunidad y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona fueron clave para dar con su paradero.

Cuando las autoridades llegaron al lugar encontraron a un hombre tendido en el piso con heridas graves ocasionadas aparentemente con arma blanca. La víctima fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

“Gracias a la información suministrada por un testigo y a la verificación de las cámaras de seguridad del sector, los policías activaron un plan candado logrando ubicar y capturar a uno de los presuntos responsables”, señaló el teniente coronel Juan Torres, comandante de la Estación de Policía de San Cristóbal.

Capturado por presunto homicidio tiene antecedentes penales

Durante las investigaciones preliminares, las autoridades confirmaron que el capturado cuenta con antecedentes judiciales por hurto agravado y calificado.

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El capturado será presentado ante las autoridades competentes. Se espera que en las próximas horas sea presentado ante un juez de garantías. La Fiscalía General de la Nación le imputará cargos por el delito de homicidio, mientras continúan las diligencias para determinar los motivos que desencadenaron la riña.

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