Gobernador del Quindío propone levantar cese al fuego bilateral con grupos armados

En alerta está el Gobierno Nacional por la crítica situación de orden público en varias zonas del país. El sábado pasado, el presidente Gustavo Petro anunció el levantamiento del cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo debido a las arremetidas durante el fin de semana.

En consecuencia, gobernadores y alcaldes comenzaron una campaña en redes sociales con la frase 'Libertad y Orden', en son de alzar la voz por la difícil situación y también extender su apoyo a la fuerza pública colombiana.

Uno de los líderes de la iniciativa es Roberto Jaramillo, gobernador del Quindío y presidente de la Federación Nacional de Departamentos, quien en diálogo con Noticias RCN detalló más acerca de la crítica situación que se está viviendo en el país y las soluciones que proponen los gobernadores.

¿Cuál es esa alerta que hay frente al tema de las elecciones?

Esa fue la alerta que nosotros prendimos el jueves pasado con la procuradora Margarita Cabello. Le enviamos un comunicado que, representando a todos los gobernadores con ellos al Presidente de la República, diciéndole 'hay problemas en algunos municipios del país que están en riesgo. Están extorsionando. Están vacunando. Están carnetizando y sobre todo están haciendo constreñimiento a algunos candidatos que quieren lanzarse en unos municipios. Nos respondieron inmediatamente, al otro día estábamos reunidos con el presidente y con la cúpula militar y con todo el alto Gobierno. Ahí es donde se empieza a hacer ese mapa de riesgo, estamos esperando el día de mañana a una reunión, posiblemente con el ministro del Interior, para poderle decir 'mire, nosotros conocemos las regiones. Le ofrecemos estos tres años de gobierno. No hay quien conozca mejor en este momento los departamentos que los gobernadores. Hay problemas en esta parte, tal alcalde me ha dicho esto, en la Junta de Acción Comunal tiene problemas con eso. Acá está toda la información, construyamos juntos el mapa de riesgo'.

¿Cuál es la zona que más le preocupa a ustedes en materia de orden público?

Colombia. Yo creo que aquí nos tiene que preocupar todo porque lo que no tiene problemas ahora, puede llegar a tener problemas sino paramos ya. Aplaudimos lo que hizo el presidente el sábado de levantar el cese bilateral con esta gente, pero también estamos pidiendo que haya levantamiento del cese bilateral con el resto de grupos que no están entendiendo el mensaje generoso que le están diciendo de 'sentémonos en paz'. Hoy por ejemplo nos preocupa Caquetá, el Bajo Cauca, Norte de Santander. En el mapa de riesgo de nosotros estamos hablando de unos 20 municipios que pueden estar en riesgo y precisamente eso es lo que queremos hacer mañana. Yo vengo de un departamento en territorio de paz en el que no tenemos este tipo de problemas, entonces estamos tratando de decirle 'mire, en los departamentos que tienen problemas, si ustedes no lo tienen identificado, nosotros lo hacemos'.

Ustedes están pidiendo al Gobierno Nacional que se levante el cese bilateral al fuego con los grupos al margen de la Ley...

De todo el que no entiendo el mensaje. Yo creo que aquí tenemos que garantizar la libertad y el orden en el país. Ese es el clamor de la gente, de los gobernadores, de las regiones. Es decir, queremos libertad, queremos movernos, queremos invertir y expresarnos libremente. Queremos un país como el que soñamos, pero queremos organizar bien la casa. Tenemos toda la buena disposición, el viernes fue uno una reunión muy propositiva y aplaudimos lo que pasó el sábado. Acá estamos, más jugados que un verraco por este país.

¿La gente qué les pide en las regiones?

La gente está con zozobra, sabe que están vacunando nuevamente en algunas regiones del país. Lo denunció el gobernador del Meta, del Caquetá y varios más. Por cada cabeza de ganado están poniendo un precio y eso no puede asar porque desestabiliza a todo el país. Queremos que se tomen medidas y aquí estamos nosotros para eso. Como mandatarios locales decirles 'acá estamos jugados, nosotros somos capaces de poner las reglas de juego claras en cada territorio. Aplaudimos la la Fuerzas Militares. Que tomen las medidas que tengan que tomar, pero no vamos a permitir que los bandidos vuelvan a hacer de las suyas en este país. Se les acabó la guachafita.

¿El mensaje de ustedes de 'Libertad y Orden' es un golpe de Estado blando?

No, yo no sé de dónde sale un tema de golpe de Estado blando. Yo creo que están malinterpretando la generosidad del Gobierno frente al tema del cese al fuego bilateral. Yo creo que no lo están entendiendo bien, están aprovechando este tiempo para seguir demitiendo. El golpe de Estado blando, no, mire, nosotros hicimos la campaña hermosa, que tampoco fue tan craneada. Eso fue en la mañana del lunes festivo que empezamos en el chat de gobernadores hablando de Libertad y Orden. No hay golpes de Estado blandos, no hay absolutamente nada de oposición. Estamos en un país en el que cada persona tiene derecho a expresarse de manera libre en sus redes sociales.

¿Está usted tranquilo con el Quindío en materia de orden público?

Yo creo que Quindío ha sido territorio de paz. No hemos tenido guerrillas, paramilitares o Bacrim. Tenemos un tema de microtráfico terrible con los muchachos hoy en estas redes pequeñas. Hoy soy la voz de los gobernadores. Acá estamos trabajando y el mensaje es de unidad. Este país no resiste una división más.