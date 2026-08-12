Jóvenes de Medellín lideran recolecta de medicamentos para ayudar a los afectados del terremoto

Un grupo de jóvenes organizó una campaña de recolección de medicamentos e insumos médicos en Medellín para enviarlos al Hospital San Francisco de Quibdó mediante un vuelo humanitario.

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La iniciativa, coordinada a través de redes sociales, busca llenar una avioneta de 450 kilos que partirá mañana, jueves 13 de agosto, desde el aeropuerto Olaya Herrera.

¿Qué medicamentos se necesitan?

Katherine, una de las líderes de la iniciativa, detalló que los requerimientos médicos provienen directamente del hospital de Quibdó: “Necesitamos muchísimos insumos médicos, como sondas, catéteres y drenajes, tapones venosos, pleurovac”.

La lista de insumos incluye también materiales de curación como cuchillas de bisturí, suturas, tijeras cortatodo, lidocaína y equipos de vía aérea y monitoreo respiratorio, entre ellos cámaras inhaladoras, cánulas nasales, termómetros, tirillas de glucometría y collares cervicales.

En cuanto a medicamentos, la organización solicita betametasona, glucosa, loratadina, hidrocortisona, ibuprofeno para niños y adultos, adenosina, sulfato de magnesio y salbutamol, principalmente.

Katherine enfatizó que lo más recomendable es adquirir estos productos directamente en farmacias.

Donaciones de sangre en Medellín

Hasta el momento, los organizadores han reunido 6.500 fármacos, pero necesitan aumentar significativamente esta cantidad para completar la capacidad de la avioneta.

El punto de recolección está ubicado en el Edificio Guaymaral, en la carrera 30, número 7A-227, cerca del Centro Comercial Vizcaya en El Poblado. Los medicamentos serán recibidos directamente por el director y subdirector del Hospital San Francisco de Quibdó, garantizando que lleguen a su destino final de manera apropiada.

Paralelamente, las autoridades sanitarias hacen un llamado a la donación de sangre en Medellín, ya que 33 personas trasladadas desde Quibdó se encuentran hospitalizadas en centros médicos de Medellín y Antioquia.