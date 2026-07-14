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Mujeres jóvenes eran captadas y obligadas a llevar droga en sus partes íntimas: esta es la historia

Las autoridades desarticularon una red que operaba aproximadamente desde hace cuatro años.

Mañana Express

julio 14 de 2026
07:49 a. m.
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Una organización criminal dedicada al narcotráfico fue desarticulada tras una investigación que reveló el peligroso modus operandi con el que las víctimas quedaban en grave peligro.

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Las mujeres quedaban en manos de los delincuentes, convirtiéndose en las transportadoras de las sustancias. Varias quedaron con graves consecuencias de salud y una falleció.

Una de las víctimas falleció

Esta red operaba principalmente en Medellín y San Andrés Islas. Con respecto al modus operandi, se supo que los delincuentes captaban mujeres jóvenes para obligarlas a introducir grandes cantidades de droga en sus genitales.

Las víctimas eran forzadas a transportar marihuana y cocaína hacia destinos internacionales. Las pesquisas arrojaron varios casos que acabaron en España, Alemania, República Dominicana y México.

Noticias RCN conoció imágenes de las radiografías, con las que se muestra la cantidad de droga que tenían que llevar bajo condiciones altamente peligrosas. Se estima que la red operaba desde 2022.

¿Cómo operaba la red?

En las últimas horas, las autoridades le pusieron punto final a esta banda con la captura de 10 implicados. Entre ellos, ubicaron a Carlos Gary Ruiz Taborda, o alias El Mago, el cabecilla.

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Este hombre estaba detrás del camuflaje de las drogas. Uno de sus principales secuaces era Humberto Gallardo, quien se encargaba de conseguir las sustancias y coordinar los despachos desde San Andrés hacia el exterior.

La captación de las víctimas era obra de Margarita María Tamayo Valencia. Por su parte, alias Salo y Mochita se dedicaban al traslado de los pequeños cargamentos a las cárceles.

A estas personas las imputaron por presunto tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Durante la audiencia, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario.

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