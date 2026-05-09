Rumenigge Monsalve rechaza señalamientos y niega vínculos con grupos armados

Rumenigge Monsalve se pronunció públicamente luego de que se divulgara información en la que su nombre aparece mencionado dentro de una conversación sostenida por un tercero.

A través de una carta dirigida a la opinión pública, remitida este sábado a los medios de comunicación, el exalcalde negó de manera categórica haber autorizado a alguna persona —y mucho menos a integrantes de organizaciones al margen de la ley— para hablar, actuar o adelantar gestiones políticas en su nombre.

"Que un tercero me mencione no significa que me represente ni que exista vínculo alguno", afirmó en el documento.

Monsalve recordó que su postura frente a la delincuencia ha sido pública desde su paso por la Alcaldía de Malambo, donde —según señaló— impulsó acciones contra la criminalidad y las bandas delincuenciales, una labor que fue conocida tanto por la ciudadanía como por los medios locales.

¿Qué dice Rumenigge Monsalve?

El exmandatario advirtió sobre el riesgo de asociar su nombre con estructuras criminales sin que existan pruebas que respalden esa vinculación. Según explicó, este tipo de señalamientos no solo puede generarle un daño reputacional, sino también poner en peligro su seguridad y la de su familia, en un municipio marcado por la presencia de distintos grupos delincuenciales.

Por ello, hizo un llamado al rigor periodístico y a la responsabilidad en el manejo, contextualización e interpretación de la información.

"No puedo responder por lo que otros digan sobre mí. Sí respondo por mis decisiones, mis actuaciones y mi gestión. Mi compromiso con la seguridad de Malambo sigue intacto", puntualizó.

Qué dice Rumenigge Monsalve

Finalmente, Monsalve reiteró que mantendrá una actitud abierta frente a la ciudadanía y sostuvo que cualquier valoración sobre su trayectoria política debe basarse en sus actuaciones y en hechos verificables, y no en menciones ajenas a su voluntad.