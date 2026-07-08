Iván Cepeda lanzó advertencia sobre las tres políticas de seguridad de Abelardo de la Espriella

En las últimas horas, el senador Iván Cepeda lanzó una delicada advertencia basada en las tres principales políticas de seguridad anunciadas por el presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Públicamente, Cepeda calificó la creación de los bloques de búsqueda y líneas de seguridad; la criminalización de la protesta social y la construcción de megacárceles privadas, como amenazas directas al Estado de derecho.

El senador caracterizó estas políticas como parte de un modelo de régimen que busca “debilitar toda forma de disenso, oposición y libertad política mediante el terror y la criminalidad de Estado".

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Cepeda criticó las tres políticas de seguridad de Abelardo de la Espriella

Cepeda identificó como primera preocupación la creación de ‘bloques de búsqueda urbanos y primeras líneas de seguridad’ integrados por veteranos y reservistas. Según el senador, estas estructuras delegarían funciones del monopolio legítimo de la fuerza a particulares que no son servidores públicos, constituyendo "una ruptura de uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho".

La segunda política cuestionada es la ‘criminalización de la protesta social’. Cepeda denunció que, de la Espriella, junto con alcaldes como Federico Gutiérrez en Medellín y Alejandro Eder en Cali, amenazan con "desatar una brutal represión" contra manifestantes, calificando toda movilización como expresión de vandalismo.

El senador alertó sobre planes de eliminar la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) y restablecer el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), organismo al que responsabiliza de "violación de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, práctica de tortura y violencia sexual".

El tercer elemento de alarma son las ‘megacárceles privadas’. Según Cepeda, el programa Colombia, Patria Milagro de de la Espriella propone construir 10 cárceles aisladas administradas por el sector privado mediante concesiones, y crear un nuevo Cuerpo Nacional de Prisión integrado por veteranos y reservistas que sustituiría al INPEC.

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Iván Cepeda alertó sobre la “configuración de un gobierno paramilitar”

Cepeda señaló que el presidente electo “ha sido reiterativo en afirmar que una de sus aspiraciones, en la época del mayor apogeo de las Autodefensas Unidas de Colombia, era “ser ‘paraco’ con uniforme y con fusil””.

Asimismo, relacionó dichas aspiraciones con las tres políticas de seguridad propuestas por de la Espriella y lo que esto representaría para el país:

Tras conocer anuncios sobre los primeros decretos que él expedirá, hemos llegado a una conclusión grave: en Colombia comienza a configurarse un gobierno paramilitar.

Finalmente, Cepeda solicitó a la Defensoría del Pueblo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que "observen con especial atención esta nueva etapa en Colombia”.