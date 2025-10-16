Sale a la luz la última transmisión en vivo de Baby Demoni previo a su muerte

La noticia del fallecimiento de Baby Demoni ha dejado conmocionado a varios de sus fans y su familia.

¿Cómo fue la noticia de la muerte de Baby Demoni?

A través de redes sociales, Yina y Juliana Calderón confirmaron la triste noticia del fallecimiento de Alejandra Esquín, más conocida como Baby Demoni, una reconocida creadora de contenido.

Yina Calderón expresó que la noticia la tomó por completa sorpresa y que aún existen muchas dudas alrededor de su fallecimiento. Por ahora, las autoridades se encuentran adelantando las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas de su muerte.

Las últimas palabras de Baby Demoni en redes sociales

En las últimas horas, se han difundido en redes varios fragmentos de una transmisión en vivo en la que Baby Demoni habló con sus seguidores sobre las experiencias que compartía con ellos y el impacto positivo que había generado.

“Mucho amor y aceptación por las mamás, los papás, los niños. Me llegan mensajes como: ‘Baby, yo quería quitarme la vida, pero empecé a seguirla’. Sí, me han llegado mensajes muy fuertes de personas que, de alguna u otra manera, se han sentido acompañadas por mis palabras”, expresó durante la transmisión.

Además, la creadora de contenido destacó que había logrado construir una vida a partir de las redes sociales, transmitiendo mensajes de motivación y esperanza a su comunidad.

“Esto fue hace pocos días, en un stream donde habló con entusiasmo y felicidad sobre su proceso, motivando a sus seguidores a seguir adelante”, recordaron algunos usuarios al compartir el video.