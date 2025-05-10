CANAL RCN
Marcela Reyes reveló una impactante hipótesis tras el asesinato de B-King y Regio Clown: esto dijo

En una entrevista con un importante pódcast, Marcela Reyes relató lo que cree que sucedió en México con B-King y Regio Clown.

Foto: @marcelareyes, @bkingoficial y @regio_clownn en Instagram.

Noticias RCN

octubre 05 de 2025
11:01 a. m.
Tras el asesinato de Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrara (Regio Clown) en México, las autoridades continúan investigando lo sucedido para dar con el paradero de los responsables.

Desde el momento en el que se confirmó la muerte, Marcela Reyes, la reconocida DJ que fue la expareja de Bayron Sánchez durante siete años, ha sido una de las personas más afectadas. Esto debido al vínculo que formaron, pero también a que una gran cantidad de personas la han señalado.

Por lo tanto, ella ha afirmado que está dispuesta a ponerse bajo la disposición de las autoridades mexicanas y colombianas para que se aclare lo sucedido y se haga justicia.

Además, en las últimas horas, Marcela Reyes le concedió una entrevista al pódcast 'Más Allá del Silencio' y reveló lo que cree que pasó en México previo a la muerte de B-King y Regio Clown.

Esta es la impactante hipótesis de Marcela Reyes tras el asesinato de B-King y Regio Clown en México

Marcela Reyes dijo que tiene tres hipótesis, pero que prefiere reservarse dos. Su planteo fue el siguiente:

"Yo tengo tres hipótesis, pero sería muy irresponsable de mi parte decírtelas porque ahorita estoy señalada injustamente y ha sido muy doloroso ese señalamiento sin fundamento y sin pruebas", comenzó diciendo Marcela Reyes.

"Pero, la primera hipótesis es que Bayron estaba en el momento equivocado, con la compañía equivocada. ¿Por qué te digo eso? Porque yo me he puesto a preguntar mil cosas, investigado y me llama la atención hace cuánto vivía Regio en México y a qué se dedicaba. Aparte, hay unos chats que respaldan esto porque él dice que iba a ser negocios, pero que no confiaba en nadie y se iba a reunir con un 'Comandante'", agregó.

Tras ese planteo, Marcela Reyes cree que las autoridades deben hablar con el mánager porque él pudo haber escuchado algo y tener información adicional.

"Yo estoy a disposición a la hora que me requieran y no solo en Colombia. Si a mí me requieren en México, yo me voy a la hora que me necesiten. Lo que necesiten de mí, estoy a disposición porque soy la más interesada en que se sepa la verdad", detalló Marcela Reyes.

Ya estarían identificados los presuntos asesinos de B-King y Regio Clown

Según el periodista Alex Rodríguez, del programa mexicano 'Siéntese quien pueda', la Fiscalía le confirmó que ya tienen plenamente identificados a los presuntos asesinos de B-King y Regio Clown.

No obstante, el comunicador dejó claro que las autoridades mexicanas aún no revelarán esa información, pero que ya tienen claridad de los nombres y apellidos.

 

